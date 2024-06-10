笑看天下：高估自己難有好下場-施友朋 評論員

以巴戰事愈趨激烈，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯分支卡桑旅前日表示，以軍在努塞拉特難民營和加薩中部的人質營救行動中，救了哈馬斯自去年10月以來扣押的4名人質，而同一地區嘅空襲造成270多名巴人死亡，近700人受傷，這是以巴戰事中最血腥嘅襲擊之一。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，炮轟以軍進行「血腥屠殺」，呼籲聯合國安理會緊急開會；其常駐聯合國副代表巴姆亞，則在社交平台批評以色列利用獲救人質嘅影像「來合理化殺戮」，提醒巴人也有父親需要埋葬被殺的女兒。聯合國上月引述加薩衞生部門數據指出，持續約8個月嘅以巴戰事，造成最少7,797名兒童死亡；加薩政府傳媒辦公室則表示，有約1.55萬名兒童喪生。

以色列總理內塔尼亞胡一直不肯停戰，也不理會美國總統拜登所提出的「紅線」，繼續向拉法進攻，以徹底剿滅哈馬斯恐怖分子為名，便不理會是否真有哈馬斯恐怖分子在內，對醫院、學校、難民營狂轟濫炸，也就難怪有這麼多無辜婦孺葬身在以巴戰火中！內塔尼亞胡對救出4名人質而殺了超過200名巴人，形容這次攻擊行動「會被寫入歷史」，強調以軍在所有人質回家前不會停止行動。可以預見，未來一段日子，必有更多巴人被殺，當中不知又有多少婦孺。

上周六（8日），數千名示威者包圍美國白宮集會，對拜登容忍以色列對哈馬斯嘅血腥軍事行動表示憤怒，他們不滿「拜登的紅線是謊言」，指「轟炸兒童不是自衞」，認為拜登的所謂「紅線」係胡說八道，顯示其虛偽和懦弱。

都說「群眾的眼睛是雪亮的」，無奈高高在上的人卻太高估自己，以傲慢態度應付危局，通常都不會有好下場，大家不妨拭目以待。