正論：夜經濟力谷無效　樣樣差難吸人流

政府於2023年9月中旬起推行一系列以夜市作為推廣旅遊及刺激經濟的項目，其後更急不及待公布一系列香港「日夜都繽紛」活動，內容涵蓋娛樂、藝術、文化、消費等不同主題，分布港九新界，對象為不同年齡與界別人士。

計劃包括在西九文化區舉辦演唱會、音樂會、維港上空放煙火及表演無人機，期間戲院推出夜場優惠，部分展覽館或博物館延長開放時間；全港超過80個商場舉行不同類型夜間活動，包括市集或播放體育賽事等。然而，政府力谷夜經濟，至今大半年，夜市仍然一潭死水，認真淒涼！古代揚州夜市有詩句云「夜市千燈照碧雲，高樓紅袖客紛紛」，那才是真正的夜繽紛！香港自尖東大富豪夜總會於2012年結業至今，昔日的燈紅酒綠夜繽紛已隨風而逝矣！

疫後香港經濟復甦緩慢，每逢周末、假期港人更洶湧北上消費，試問港府即使卯足勁推廣「日夜都繽紛」，又怎能見成效？有銀行不久前發表研究報告，指本港實質GDP已回復至2019年第一季，但發現佔本地生產總值達三分之二的私人消費表現疲弱，認為港人正在減少開支，調查亦發現旅客消費力不及從前。報告又指現時出現出境人士比入境人士多逾倍，港人消費疲弱可能與外遊增加有關，但本港居民境外的消費僅重返疫情前水平，因此未能證明北上消費成趨勢。

事實上，港人北上消費，數字上已經證明「北上多，南下少」，而且除了吃喝玩樂，近期連北上醫病、「睇牙」亦愈來愈多，北上消費成趨勢大家有目共睹。事實勝於雄辯，行會召集人在剛過去的周末與黨友到中環探索，發現晚上未到9時步出酒吧，整個商場已經人流疏落，店舖亦準備打烊。她更說，若非鄰近中環海濱正舉行「S2O Hong Kong」亞洲潑水音樂節，相信該區將「人影都唔多隻」。

人們從社交平台，周不時都見到某旺區又有餐廳結業；一些原本人流聚集的商場又驚現結業潮。有老行尊分析餐廳結業潮，指奶茶愈做愈差，因慳皮用了便宜近一倍的植脂奶而棄用黑白奶，令奶茶質素大大下降，同時狠批樓面侍應態度差。

香港的「好客之道」變成如此不堪，北上消費既然又平又正，有更高的性價比，北上消費成趨勢又有何出奇？香港飲食業和服務業再不思進取，一味「食老本」又拒絕改進，看來只會被淘汰。最近政府又花費逾億元用來推廣的士司機禮貌運動，運動推出當日，有記者訪問司機，誰知惹來他一輪搶白：「客人有禮司機便有禮，應先教育客人！」唉！香港真是一個躁狂的社會，再推甚麼「今時今日咁嘅服務態度唔夠㗎」，只會淪為笑柄！呢，早前一個「觀塘夜繽紛」，有檔主投訴管理不當慘蝕10萬元，部分檔主最後一晚更離場罷市！

見微知著，地區性的夜經濟都搞到一鑊泡，試問大型盛事經常甩轆又有何出奇？來過一次花了錢卻是一肚怨氣的旅客，下趟還會興高采烈再來嗎？高官切勿自我感覺良好，迷戀優勢產業，無視港人愛北上消費確實已成大趨勢！