世界視線：以色列內憂外患　單只空襲便可敗

以色列在加薩的軍事行動愈來愈不成功，雖然剛救出4名人質，代價卻是近千名巴勒斯坦人的死傷和部分人質被誤殺。哈馬斯手裏仍有百多名人質，救出人質是在加薩中部，即以軍早已掃蕩的地區。即使以軍攻入南部的拉法市，加薩中部與北部仍有劇戰。

以軍的進攻並未消滅哈馬斯反攻之力，戰事反覆，但以軍傷亡不少。救出人質之舉更被發現有美軍介入，反映以軍力有不逮，要依賴美軍援助。以軍勢弱，戰爭怎樣堅持下去？

以色列戰時內閣的一位成員，前國防部長、參謀總長甘茨辭職。他指摘總理內塔尼亞胡的加薩政策錯失了和平解決的機會，並要求解散國會進行大選。甘茨在戰時內閣中代表較溫和政策，也代表執政聯盟以外的政治力量，現時民望極高，若進行大選，他有機會取代內塔尼亞胡。在當前以色列內部反內塔尼亞胡、要求休戰和談的勢力巨大，甘茨辭去內閣位置，要求大選，在政府內外應有頗大的支持。內塔尼亞胡堅拒大選，極右宗教猶太復國主義政黨更要求加入戰時內閣，進一步增強政府極右好戰的傾向。或許內塔尼亞胡在美國壓力下未必接受極右的要求，但少了甘茨的制約，堅拒大選，內氏的政策仍然會轉向更激烈。

打不倒哈馬斯，以色列還要防伊朗系地方武裝的攻擊。以色列軍方的戰略是先發制人，一方面不顧國際反對，攻打拉法市，企圖掃蕩哈馬斯。另一方面，為防真主黨北方的攻擊，一是在佔領的戈蘭高地向黎巴嫩南部真主黨據地炮轟；二是揮軍北上，制止真主黨對以色列北部以至特拉維夫的襲擊。可是，真主黨正加強對以色列的攻擊，既反制以軍對伊朗將領的突襲，也要減輕哈馬斯面對的以軍壓力，特別是對戈蘭高地以軍基地的猛烈空襲。下一步以軍是否不怕重蹈2006年敗走的覆轍，真的北攻真主黨？以真主黨的軍力，是眾地方武裝之首，在黎巴嫩南部也有地利、人和優勢；以軍不攻則北部領土會被破壞，危及首都，攻則勝負難料。

與此同時，也門叛軍青年運動（又稱胡塞武裝）的空襲加強，攻擊以色列南部港口，以至地中海沿岸港口，覆蓋面擴大，甚至可與真主黨聯手把以色列的海運完全封鎖。若俄羅斯總統普京把更先進的武器運往中東，這兩個地方武裝便有能力把以色列炸個稀爛，中東之戰便提早結束了。

研究院院長 陳文鴻