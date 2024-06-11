正論：人口政策乏遠見　幼園面臨殺校潮

香港人口面臨高齡化和少子化的挑戰，聯合國表示，人口老化是我們這個時代的全球趨勢。本港人口持續高齡化，近年更開始加快，2023年65歲或以上長者佔21%（約157萬人），預計到2050年，香港會成為全球人口老化程度最高的城市。至於出生率，香港每名婦女平均生育子女的數目為0.8。香港面對人口老化，年輕夫婦又不肯生育，難怪有議員批評政府手握財政及人力資源，卻欠遠見，沒有全面規劃和藍圖，只知頭痛醫頭，腳痛醫腳，難以確保社會的可持續發展！

有議員昨日於社交平台貼文，指有40多年歷史的大圍路德會愛心幼稚園因經營困難，將於今年8月結束營運，全校10名教職員和至少18名學童將受影響，面對適齡學生人數的結構性下降，令人質疑是否只能被動應對，任由殺校潮「殺到」？議員又指出，2022學年全港幼兒班學生人數已跌破5萬人，若以出生數目推算，2024至25學年學生人數可能跌至約3.5萬人。2022年幼兒園學額超過6萬個，而學生人數僅約4.6萬。學額供過於求，2020至2023學年累計有60間幼稚園停辦。應對少子化，政府有甚麼政策鼓勵港人多生育呢？現時政府只是通過發放二萬元給新生嬰兒家庭來鼓勵生育。

事實上，如今百物騰貴，二萬元鼓勵生育無疑缺乏「誘因」，不是說養大個細路要600萬元嗎？數字或許誇張，不過，怎說都好，要子女快樂成長不輸在起跑線，所費肯定不菲。有組織曾進行調查，亦指受訪者對向新生嬰兒家庭發放二萬元獎勵，此項最多人談及的政策評分最低。分析指疫後經濟受挫，香港樓價維持高企，日常消費亦屬全球三甲之列，特別是年輕夫婦，兩人都需要工作以賺取可應付家庭開支的收入，在經濟壓力和照顧壓力的雙重影響下，普遍年輕家庭或女性不願生育下一代，實在是可以理解。

決定生育的因素眾多，例如雙職家庭在照顧孩子方面的困難，需要更多家庭友善政策支持。議員以芬蘭為例，當地採取一站式的系統，為一歲起的所有稚童提供免費的早期教育和照護服務，這種被稱為「educare」的模式強調兒童全面成長和發展。同時，當地盡量滿足不同家庭的需求，提供靈活的排課選擇，如半日制和全日制選項，讓家長能根據自身情況選擇最合適的安排。

參考芬蘭的幼兒教育制度，議員認為香港可以從幼兒照顧服務這一領域入手；為滿足雙職家庭的需求，政府應提供更靈活的服務時間，如提供包括午休及課後託管在內的全方位服務。然而，香港的社會福利署連社區保母都監管不足，今年1月初，有夫婦兩人都要上班，遇上工人放假，於是母親申請仁愛堂的「鄰里支援幼兒照顧計劃」，找社區保母幫忙照顧，豈料懷疑有人虐待兒童，聲稱替女嬰沖涼後對方身體抽搐，送院後情況一度危殆。香港連一個社區保母的支援計劃都監管無能，還拿甚麼同芬蘭的完善幼兒教育制度相比？二萬元鼓勵生育顯然毫無作用，政府應拿出更有效的長遠政策，否則香港未來一街老人，想找個小朋友唱首《世上只有媽媽好》都難，想深一層都心寒！