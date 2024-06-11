上任不到一個月，賴清德的鬥雞性格已展露無遺，明明是雙少數政府，卻沒打算與在野黨溝通，而是只想碾壓，不僅當家鬧事發動群眾上街，還準備下鄉宣講點燃遍地烽火，為罷免在野黨立委做好準備。而在對外方面，賴清德雖然語氣放軟，實際上卻是緊咬着台灣中國一邊一國不放，讓兩岸對立急遽升溫。眼看賴清德到處放火，美國爸爸究竟是甚麼態度？

近日有台灣傳媒發了一篇內幕，指稱美國在520演說這件事上被賴清德擺了一道，賴利用中英文語意上的差異，讓美方以為520演說是蔡規賴隨，卻偷渡了「新兩國論」，導致美方失信於中方，引發圍台軍演與停止ECFA優惠關稅等反應。尤有甚者，美方原本安排由蕭美琴在旁監控賴清德，也被賴清德技巧性繞過，重要決策居然把蕭美琴排除在外，等於美方完全無法預期賴清德的下一步動作，令美國爸爸再次產生「疑賴論」。

這篇文章的關鍵論點，就在於賴清德利用中英文語意不同忽悠了美國，但這根本是不可能發生的事！以520演說的重要性，美方絕不會只由美國在台協會主席羅森伯格等人看過便算，一定會由精通中文的專家小組進行分析。除非美國中文人才已匱乏到難以想像的地步，否則絕不會出現這種錯誤。換言之，這篇所謂內幕文章，不過是美方發現中方反應激烈，刻意放出來的卸責之詞罷了。

拜登大選在即，原本想利用賴清德操弄兩岸關係，藉此讓美國處於美中對抗的有利地位，但顯然美方評估產生誤判，沒有意識到已經碰觸中方的底線，所以才緊急滅火，把責任全推給賴清德。

但中美信任關係已蕩然無存，未來若美方再走錯一步，生靈塗炭勢將難以避免。