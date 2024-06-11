今年6月6日是諾曼第登陸80周年紀念日，美英法加等國元首當天皆出席在法國舉行的紀念活動，除了反映對這場在二戰中有重大意義的戰役之重視，也大有要繼承二戰時期盟軍團結抗敵精神的含意。至於遠在亞洲的台灣，由於近年兩岸關係緊張，輿論則重點分析大陸會否倣效諾曼第登陸以搶灘台灣海岸沿線。

依我來看，這是個假議題。台灣海峽的寬度和英倫海峽相近，解放軍通過研究諾曼第登陸的各種利弊，以探討各種攻台的可能性，本來就很正常，但在目前肯定不是優先的考慮選項。盟軍登陸諾曼第之所以成功，主要是因為精確掌握到氣象變化，加上有效的戰略欺騙，結果得以奇襲德軍。今時今日航空衞星技術發達，大陸很難在沒有徵兆下施以同一策略。而更重要的原因，是北京手上仍有很多可以向台灣祭出的手段，包括經貿脅迫、外交壓縮等。這些方法既能對民進黨政府施壓，又可以把風險控制在一定範圍內。反觀類似諾曼第攻台的做法，不但遠比想像中困難，代價也相當高昂。

近日有美國智庫就研判北京短期內可能會收緊海關規定對台灣進行隔離，包括出動海上執法部門鎖定高雄港、在外港登上不合規定船隻檢查，從而在台海建立新常態。這種隔離行動的手段除了難以擦槍走火，不會和台灣正式發生衝突，又有利大陸宣示主權，起到強大的威懾作用。

事實上，早前台灣海巡署在金門水域驅離一艘大陸快艇造成兩名漁民死亡後，大陸海警就已開始在廈金海域開展常態化執法巡查行動。該做法就是要把台海內海化。這也是《孫子兵法》所說的「不戰而屈人之兵」，不通過雙方軍隊的兵刃交鋒，便能使台灣屈服，慢慢把台灣納入管轄範圍。