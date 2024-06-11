以色列國防軍上周六執行罕見拯救行動，從加薩中部努塞拉特救出4名去年10月7日被哈馬斯擄走嘅人質，行動中一名警方指揮官殉職。知情美國和以色列官員指，美國提供嘅情報協助以軍成功執行拯救行動。哈馬斯分支卡桑旅發言人奧貝達表示，以軍喺人質營救行動中造成至少274名平民死亡，698人受傷，令部分人質被殺害。

以軍估計仍有116人喺哈馬斯手上，最少40人相信已死亡。以色列總理內塔尼亞胡周日主持內閣會議時，形容人質獲救是巨大成就。果真是「巨大成就」？救回4名人質，卻同時造成巴人嚴重死傷，包括婦孺，惹起爭議。以軍指人質被藏於難民營多層民居建築中，行動無可能避過平民。惟聯合國官員批評，以方解救4名人質不需要以犧牲200多名巴人生命作為代價，質疑以方本可透過談判停火及換囚來拯救人質。

聯合國巴勒斯坦領土人權狀況特別報告員阿爾巴內塞，於社交平台批評以色列利用人質為藉口，使對加薩巴人嘅殺戮、傷害、殘害、飢餓和精神創傷合法化，把種族滅絕意圖轉化為真實行動。她表示，8個月前以哈首次談判停火及換囚時，曾經有機會讓所有人質活着獲釋，但以方為了繼續摧毀加薩和巴勒斯坦民族而拒絕提案。慘劇都已發生了，如今再「追悔」也於事無補。

以色列戰時內閣成員甘茨周日宣布辭職，他表示辭職是複雜及痛苦的決定，又批評內塔尼亞胡將狹隘的政治考量，置於營救人質及戰勝哈馬斯之上，阻撓真正勝利。他指慶祝人質獲救的同時，必須負責任地思考怎樣繼續前進。甘茨顯然清醒得多，或許深明「國雖大，好戰必亡」的道理。以色列並非大國，內塔尼亞胡仍然如此好戰，怎會有好收場！