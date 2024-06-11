本港濫用公屋問題嚴重，房署新一輪申報計劃上月31日截止申報後，已收到22.2萬公屋戶申報表，仍有約3萬公屋居民沒有交回申報表。當局表示相關住戶已跌入「雷達」，當局可能上門或致電，若無合理理由遲交表格，將會根據房屋條例終止租約及收回單位。

政府去年通過優化「富戶政策」，若住戶入息超過限額5倍、資產超過限額100倍、擁有香港住宅物業、未交回申報表或選擇不申報，就須遷離公屋單位。前兩者已很寬鬆，例如4人住戶月入超過15.4萬元才屬超標，資產淨值亦要超過310萬元。政府統計處公布《綜合住戶統計調查按季統計報告2023年第4季》，最新數字顯示該季就業人數約370萬，就業收入中位數僅為二萬元，富戶政策下有超過限額收入或資產者不少，這些富戶霸佔公屋資源，而真正有需要人士就苦等上樓，這既不公平合理，更是社會資源的嚴重浪費。

從去年9月至今，房屋署共接獲約1.2萬份涉嫌濫用公屋舉報，卻最終在調查後只有約190個案被收回單位，相對於嚴苛的公屋申請條件，政府的公屋富戶政策實在是太過寬鬆了。現時全港3人住戶，每月入息不得超過公屋輪候冊入息限額（24,740元）。而按現行富戶政策，公屋3人住戶的月入若高於74,221元，才須繳付雙倍公屋租金。

全城熱論的「何伯何太」，何太自稱在內地擁有物業，但同時住公屋，被質疑是「公屋富戶」。現實情況是，一邊是開着名貴跑車、擁有百萬千萬資產，或在內地擁有物業的公屋富戶；另一邊是賺着不到中位數收入的「劏房」年輕家庭，因為若他們努力工作，反而會失去申請公屋的資格。不合理的政策讓現行的公屋運行偏離了制度設計的初衷，真正有需要的反而得不到應有的照顧。

現時輪候冊上的一般申請尚有約12.8萬戶等候，平均輪候時間長達5.7年，非長者一人申請亦有9.2萬。加上全港目前約有22萬人居於劏房，甚至是「棺材房」，居住環境惡劣，更影響到住戶子女健康成長。富戶繼續霸佔公屋，真正有需要人士卻無法入住，肯定不符資源分配原則，也不符公平使用原則。公屋住戶按規定準時準確申報財政狀況，是保持公屋住戶資格的最基本要求；住戶若不遵守規定，最終根據房屋條例被終止租約及收回單位，合法合情合理。

然而，現時濫用公屋的住戶只需交還公屋，隱瞞資產住戶一般只判罰款或社會服務令，即使被判監禁，刑期亦只有7天至兩個月不等，大部分均獲緩刑，即使犯法，大部分肇事租戶仍免受牢獄之苦。政府除了應持續檢視富戶政策外，亦應研究提高濫用公屋的罰則，以加強阻嚇作用，令不符合資格及濫用公屋的住戶知道守法的重要性，讓他們感受對社會造成不公義。