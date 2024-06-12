我在這裏主張盡可能避免武統，一些讀者不贊同，其理由主要為二：一是堅決進行武統，不惜代價，也不顧後果影響；二是解放軍進台的閃電戰，必然速戰速勝，不會變持久戰。前者的思維是政治先行，不考慮代價影響，不去審時度勢，把代價與影響力降至最低。二者並不是絕對衝突。統一是為國家主權，更根本的是為了人民福祉，民族復興。避免武統，避免戰爭的破壞也是為了這樣的目的。後者是對敵我武力衡量的評估，不能草率和意氣用事，要有萬全之策，也要有速戰不勝的後備對策。

中國的復興，不能以封建帝國的形式來達成，也不能倣效歐美列強的霸權主義。中國講求人類命運共同體的理想主義，便必須堅持和平發展。中國要給世界定出一個新的標準、新的示範，不能用猶太聖經的以眼還眼、以牙還牙作為外交政策的原則。這是中國民族復興的道德約束，也是中國的道德高地。絕不能如猶太復興主義那樣，用他族人民的死傷纍纍來重建他們部落神的聖殿。更何況，台灣的中國人無論怎樣辯稱，他們始終是中國人，與我國同文同種，民胞物與。中國的文化不容許採用猶太的野蠻部落文化和偏狹的種族思維。

即使在道德倫理之外，美國軍方亦提出對台灣圍而不攻，也足以弄垮台獨政權，主因是台灣自絕中國大陸之外便是孤島，難以自足。但美國軍方有這樣的評估便有方法來應付。例如解放軍海空封鎖，美國護航，解放軍會否放手與美軍衝突？1949年後，美國用第七艦隊橫越台灣海峽，今後衝突，也更會直接動用美軍機艦。但在此之前，台獨政權武力闖關，解放軍真的要與之作戰嗎？美國可用對付利比亞的封閉台海空域等等，目的可能便不是防衞台獨，而是挑起台灣戰爭。而在這時，必然早作安排，有備而戰。戰爭更會是全方位的混合戰爭，採比對付俄羅斯更為厲害的手段。解放軍若未能有效封鎖台灣，也不敢用以色列式的狂轟濫炸，結局亦可能如俄羅斯的閃電戰失敗，掉入美國埋下的陷阱。解放軍真的會速戰速勝嗎？中國打擊越南時發現眾多預期不到的困難，台海之戰、台灣之戰的科技和戰略戰術大不相同，國運為重，不能不小心。

北京還是多作沙盤推算，也在框架以外思考，民間社會應多一份慎重，少一份狂妄。民粹主義可墮美國圈套。