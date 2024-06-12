烏克蘭自從和俄羅斯關係全面交惡後，就一心一意投向西方陣營，包括積極申請加入歐盟，意圖獲取經濟上的好處。歐盟委員會日前表態指烏克蘭已達到入盟的所有條件，將於本月啟動相關談判，意味着烏克蘭尋求入盟的進程終於迎來了關鍵時刻。但烏克蘭能否成功入盟仍有不少變數。

眾所周知，加入歐盟的程序複雜，以早些年加入歐盟的保加利亞、羅馬尼亞和克羅地亞為例，整個入盟過程就耗時10至12年。在1999年已經成為歐盟候選國的土耳其，更因為人權問題至今未獲准入盟。誠然，歐盟為了慰勞烏克蘭抗衡俄羅斯將會大開綠燈。但無論如何，按照程序烏克蘭最快也要數年時間才能完成整個入盟談判。

實際上，烏克蘭經濟發展落後，人均國內生產總值遠遠落後歐盟其他國家。一旦烏克蘭成為歐盟成員國，等於成為歐盟的負資產，影響歐盟的財政狀況。由於烏克蘭入盟需要歐盟成員國一致同意，和俄羅斯關係友好的匈牙利若堅決反對，隨時會令烏入盟的目標泡湯。而且近年歐盟內部民粹思潮崛起，部分成員國在國內壓力下，對財政支援烏克蘭已有怨言，現階段很難說烏克蘭鐵定可以入盟。

從地緣角度來看，烏克蘭加入歐盟對本身也不全是好事。烏克蘭地理位置獨特，是除了俄羅斯以外領土面積最大的歐洲國家，夾在俄羅斯與北約之間本來可以左右逢源，成為歐洲大國。可它偏偏不扮演緩衝國角色，而是一面倒投向美國，令俄羅斯感到國家安全遭受威脅，於是挑起俄烏戰事。

不難想像，若烏克蘭加入歐盟，將使俄羅斯的地緣政治遭到更大挑戰，更不可避免地與西方全面對抗。屆時烏克蘭又會首當其衝，繼續動盪不安。