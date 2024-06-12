中國駐法國大使盧沙野近日就中歐、中法關係等議題接受《國際金融報》專訪，佢指出近期歐盟對華採取多項貿易措施、推動「中國產能過剩」論調，說到底中法、中歐之間嘅經貿摩擦是產業競爭力問題，所謂「產能過剩」係徹頭徹尾嘅偽命題。

盧沙野續指，如果放開競爭，中國綠色產業嘅產能不但不過剩，還顯得不足。美歐要實現去碳和能源轉型目標，沒有中國的產能是不行，應協商妥善處理經貿分歧。佢強調須弄清楚誰才是風險製造者，長期以來擾亂全球經濟秩序，為世界和平、穩定、繁榮帶來風險的是美國，不是中國。

「中國產能過剩」論確係偽命題。有關論調認為，中國電動汽車、鋰電池、光伏產品為代表嘅清潔能源產品，因受政府大量補貼，出現咗嚴重產能過剩，扭曲全球價格和生產模式。為規避損害，美歐需要採取保護主義措施云云。

一般而言，判斷產能是否過剩，要從全球市場需求和未來發展潛力來看，主要依靠市場價值規律調節。為了阻止中國新能源產業優勢繼續擴大，老美捏造了一個所謂「產能過剩論」，企圖用來攻擊中國新能源產業嘅輿論武器，可惜經不起丁點客觀分析，譬如說產能過剩，自不然會導致該產品賣不出去，但事實係中國電動汽車銷量仍在高速增長，其中有些品牌甚至生產能力追不上市場需求，試問怎會是「產能過剩」？

中國確實存在工業產能過剩，主要係房地產低迷相關嘅產品，譬如水泥、鋼鐵等，而非極具優勢嘅清潔能源產品如電動汽車、鋰電池和光伏產品！歐美國家尤其美國，真正擔心的，應該係中國發展腳步太快，焦慮到要捏造甚麼「產能過剩」的偽命題！