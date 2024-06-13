正論：北上掃貨已成風　打擊違規聊勝無

港人每逢周末假日例必北上，已由潮流變成習慣，甚至連「今晚食乜餸」都要在深圳購買。根據法例，肉類、蛋、家禽等食物都不可攜帶入境，本港海關錄得的違規個案近期明顯增加，有議員認為當局應加強執法和提高罰則。加強執法固然是應有之義，但北上掃貨熱潮勢不可當，單靠加強執法，肯定無阻港人北上爆買。

今年截至4月，海關錄得431宗違規個案，較去年同期上升約55%，檢控個案則有503宗，激增51.5%。惟在處罰力度上則連年下降。法庭同期判處的罰款，最高金額只為3,000元，平均罰款金額為933元，比去年的最高罰款金額達到4,000元，以及平均罰款金額1,046元顯著減少。代表批發及零售業界的議員認為，當局必須加強執法和提高罰款額。除了確保有法必依、執法必嚴，恐怕潛台詞是藉着阻嚇性罰款，冀減少市民在內地購買食品，保障本地零售業。

根據法例，進口野味、肉類，家禽及蛋類，無論是否自用，都必須附有由來源地有關當局簽發的衞生證明書，以及食環署的書面准許，就算經真空包裝，同樣受到規管，不准攜帶入境本港。至於水產，現時只限制出售，自用就不受規管。食安中心表示，會持續檢視相關法例，包括是否需要加強規管較高風險的水產。

香港是法治之區，禁止上述食品入口，最大考慮是食安和衞生問題，加強執法和規管無可厚非。但同時必須指出，北上掃貨已成港人日常，最大原因，是深港兩地價格存在頗大差異，加上交通愈來愈便捷，住在北區的港人甚至日日北上買餸，導致該區不少街市和商舖大拍烏蠅。與此同時，中港物流的方便程度與日俱增，內地甚至衍生出代購服務，一些人氣食店的餸菜可以直送本港。所謂賠本生意無人做，殺頭生意有人做，只要有利可圖，商家肯定會想出對策逃過規管，除了內地有商戶提出真空處理食物以「博懵」外，亦有商戶將生肉微微煮熟，揚言帶入本港並不違法，吸引不少港人「偷雞」帶入境內。

剛過去的周六和周日，有超過84萬人次的港人出境北上內地，網上亦充斥着各類大灣區食買玩交流情報，顯見北上熱潮依然方興未艾。而備受港人追捧的內地山姆超市，日前更開通香港跨境直郵服務，標榜「官方直郵、次日送達」，不少港人第一時間幫襯，大讚又快又抵。連網購都殺入本港，本地零售業進一步受壓，香港零售管理協會主席甚至形容為情況「水深火熱」，呼籲業界跳出固有思維，迎合消費模式的改變。

風水輪流轉，過去內地旅客視香港為先進文明，對香港趨之若鶩，今日卻輪到港人讚嘆內地發展一日千里，猶如劉姥姥進入大觀園。一本通書已不能讀到老，業界必須創新，不能再墨守成規。問題是，今時今日的香港嚴重老化，最缺就是創新思維，部分人甚至自以為高高在上而拒絕改變，要跳出固有思維，真是談何容易。