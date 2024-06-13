中國防長董軍最近在新加坡香格里拉對話會上，代表中國發出了堅決反霸、捍衞國家主權的最強音——中方不容許霸權主義、強權政治損害亞太地區，不容許把地緣衝突引入亞太；解放軍始終是捍衞祖國統一、無堅不摧的強大力量，誰敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨，自取滅亡。

在此，董軍是把反霸、反強權政治和「損害亞太地區」，把地緣衝突引入亞太聯繫起來的，把解放軍無堅不摧的強大力量和「誰敢把台灣從中國分裂出去」聯繫起來的，矛頭直指美國。董軍代表中國的強硬表態前所未有，警告幹這些罪惡勾當的結果「必將粉身碎骨，自取滅亡」。

在同一場合，董軍把美國支持下幹這些罪惡勾當的「台獨武裝」，稱為螳臂當車，解放軍要幹掉他們，猶如「甕中捉鱉」。那些不在甕中的「外部干預勢力」，那些要將台灣從中國分裂出去的勢力會更慘，必將粉身碎骨！

對於中國的這個毫不含糊的強硬表態，美國總統拜登不是沒聽懂就是有意叫板。他在最近接受專訪時聲稱，如果大陸試圖單方面改變台海現狀，美方不會不保護台灣，美國會繼續提供相關能力，與區內盟國協商。拜登還表示，不會排除動用美國軍事力量。對此，台媒指出，拜登已經4次表態願意出兵保台，這是第5次。

過去4次，中方都堅決反對，警告美方不得干預內政，不得破壞中美3個聯合公報，不得向台灣當局發出錯誤訊息。事後，白宮就來「補鑊」，然而繼續一方面以「模糊政策」對待「出兵保台」問題，一方面加強包括「武裝台灣」在內的多方面支持台獨分裂勢力「倚美謀獨」，把兩岸局勢推向更緊張，「台獨」日益囂張，遂有賴清德當局切出了「新兩國論」香腸。

面對美台合謀把台灣從中國分裂出去的圖謀和嚴峻形勢，中國大陸發出空前強硬的警告。然而，美台沒有任何懸崖勒馬的迹象，他們像是在等着大陸攤牌。