中國製的電動車橫掃全球，西方國家的執政者卻畏如蛇蠍。早前美國通過法案，將中國電動車的入口稅，由20%增加至100%。歐洲汽車素來依賴中國市場，按理歐洲聯盟害怕跟中國掀起貿易戰，但即便如此，歐盟如今也宣布下月起向中國進口電動車徵收額外關稅，那怕招來中國的報復，亦在所不惜。

中國電動車的吸引力究竟有多厲害，不必看別的地方，單看香港便知。今年第一季，本地新車的銷量榜剛出爐，單計頭10大品牌，美國車的銷量佔3,335輛，歐洲車2,802輛，日本車1,377輛，南韓車373輛，至於中國企業自製加上所收購的品牌，共佔去3,549輛。以國家區分，中國車穩佔第一位。

上述的銷售數量，是汽油車與電動車混合計算，其中歐洲、日本和南韓汽車的銷售數字，不少是被汽油車佔去，若單計電動車，中國品牌的優勢就更明顯。香港是一個很有代表性的地方，不少人都傾向崇洋，如果時光倒流7、8年前，你即使從早到晚在香港街頭行走，很可能一整天都碰不到一輛中國製汽車。那怕是在3年前，我有位老同學買入中國製的比亞迪電動車作自用，當時朋友間聚頭，有些人還會說：「喂，甚麼時候讓我乘一次順風車，感受一下祖國超英趕美的先進工業。」語氣中不乏調侃意味。

但時至今日，境況已不同，中國電動車的銷量躍升至全港第一，使用Made in China的品牌，已變成時尚的象徵。因此從另一角度看來，你反而要稱讚美歐的執政者有自知之明，他們明白到，假如市場像香港般公平、開放，西方品牌面對中國的挑戰，根本全無招架之力。為求苟安，也為了尋求短暫的生存空間，他們不得不選擇閉關鎖國。