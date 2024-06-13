《華盛頓郵報》專欄作家羅金撰文指出，美國及區域夥伴確保大陸犯台失敗的關鍵，在於大陸艦艇穿越台海登陸前，即讓台海成為「無人地獄」，為美國和夥伴支援部隊爭取時間。

羅金所謂的「無人地獄」，是指用數以千計的無人潛艦、無人水面艦艇與空中無人機，在台海形成立體的無人防禦網，藉此挫敗遲滯解放軍的渡海行動。如同美國3月間宣布的10億美元 「複製者計劃」，就是要在未來大量建造無人機艦，用相對廉價的無人武器，對抗昂貴的解放軍新式軍備。但究竟要動用多少預算，花費多少時間，才能達成羅金構想中的「無人地獄」？羅金並未給予細節說明。

誠然，俄烏戰爭證實無人機艦確能在戰爭中發揮巨大作用，這種不對稱戰力也是台灣想要縮小與解放軍之間懸殊差距的唯一方法。但台灣在無人武器載具方面的發展才剛起步，美國則聚焦在高科技尖端應用，對發展操作簡單靈活，能夠大量製造部署的無人載具也才剛開始摸索，而大陸卻是公認的中低價無人機製造大國。在烏克蘭戰場上，烏軍抱怨美軍無人機昂貴又無用，轉而使用廉價的陸製無人機反倒屢建奇功，就是最好的證明。

所以，羅金的構想雖然沒錯，但卻忽略了現實施行的可能性。何況，美國近數十年在武器發展上，往往會出現過度強調性能，卻忽略維修保養便利性的問題，隨之衍生的便是驚人的造價與難以負擔的維持費用，要在台海長期保持這樣的無人機海，恐怕絕非目前台灣的軍事預算所能承擔。

站在美國的立場，最佳戰略還是將解放軍引入登陸巷戰，再用低價單兵便攜式武器與解放軍逐屋周旋，這樣不僅可最大化遲滯解放軍，也不會犧牲美軍性命，倒楣的只是可憐的台灣人罷了。