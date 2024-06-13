聯合國安理會周一以14票贊成、一票棄權通過呼籲在加薩地帶停火嘅決議。投棄權票嘅俄羅斯以決議含糊不清為由投棄權票。哈馬斯對決議表示歡迎，其高級官員祖赫理表示接受決議，並願就相關細節談判。惟以色列總理內塔尼亞胡重申，致力爭取全面勝利，在實現消滅哈馬斯前不會停戰。

決議歡迎美國總統拜登於5月31日宣布嘅3階段停火方案，指以色列已接受了方案，呼籲哈馬斯也接受。事實上，以哈戰事以來，今次已是安理會第11次就以哈戰爭嘅決議草案進行表決，先前表決嘅決議草案只有3項獲得通過，包括今年3月25日安理會喺美國棄權下通過要求立即喺齋戒月期間停火，可惜戰事依然愈演愈烈。

自戰事以來，第8次訪問中東、為調停以哈戰事嘅美國國務卿布林肯日前喺耶路撒冷稱，對哈馬斯接受決議「予人希望的迹象」。不過，老朽之前已指有關停戰消息滿天飛，就如「狼來了」難令人有信心。以色列國小而好戰，依家更是政治動盪，尤其戰時內閣成員甘茨辭職，令停火協議前景增添變數。分析指，甘茨希望暫停戰事以便談判釋放人質，佢離開後，內塔尼亞胡勢將受國家安全部長班-吉維爾和財長斯莫特里奇等強硬派影響。據悉，班-吉維爾已要求內塔尼亞胡將佢納入戰時內閣。

兩位強硬派甚至威脅，如內塔尼亞胡未徹底消滅哈馬斯而同意任何停火協議，佢哋將推翻內塔尼亞胡政府。試問在如此形勢下，加上內塔尼亞胡根本一心想趕盡滅絕巴人，以哈停戰前景難怪障礙重重，充滿變數。何況拜登連任機會愈看愈微，內氏更不會聽佢支笛！佢應該想特朗普捲土重來，私底下似乎認為特朗普支持其政治目標。