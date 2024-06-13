近日，甘肅省副省長調任中國五礦集團總經理。而現任五礦董事長翁祖亮，則是2021年由上海市委常委、浦東新區區委書記調任。兩位地方官搭檔執掌副部級央企，是國資委組建20多年來首次。

今年以來，已有多位地方官進京，擔當副部級央企正職。1月，河南焦作市委書記葛巧紅，調升中國儲備糧管理集團總經理；3月，重慶市委常委、常務副市長陳鳴波，調任中國航天科技集團董事長；4月，廣東省委常委、組織部部長程福波，調任中國兵器工業集團董事長。去年也有多位黨政官員調赴央企，如國務院副秘書長王志清，調任東方航空集團董事長；寧夏回族自治區黨委常委、組織部部長石岱，調任招商局集團總經理。

如此大規模黨政官員集中轉崗，並不多見。一般而言，從央企選拔高管轉任黨政官員的例子較多，如現任國務院副總理張國清、重慶市委書記袁家軍、全國人大副委員長張慶偉等，均從央企老總任上出任封疆大吏。相反，地方官執掌央企則較少。

如今的舉措，乃引入「鯰魚效應」，清理小圈子近親繁殖，打破利益板結固化。新上位的幾位地方官，有的有國企工作經歷，如程福波曾在航空工業集團任職；有些則有相關專業背景，如葛巧紅曾任河南省糧食局副局長。而其共同點就是與新任職企業沒有交集。

「糧食腐敗」、「軍工腐敗」是這兩年反腐打擊的重點。糧食領域被查辦的「碩鼠」已成千累萬，不僅有十幾個省的糧食局長被查，中儲糧旗下亦有多位分公司、部門負責人落台。軍工腐敗更是牽連黨、政、軍、企、科方方面面，範圍之廣堪稱前所未有。去年，原任中國航天科技集團董事長吳燕生、兵器工業集團董事長劉石泉被罷黜。今次分別從重慶、廣東選拔陳鳴波、程福波接管兩公司，首要任務就是整頓腐敗，清理餘毒，破舊立新。

上海作為經濟龍頭，也成為央企老總的頭號搖籃。中國旅遊集團董事長陳寅原任上海市委常委、常務副市長。航天科技董事長陳鳴波雖從重慶任上調赴央企，但仕途前主要是在上海。加上五礦董事長翁祖亮，3人都擔任過上海市政府副秘書長及其他區縣部門職務。

地方官擔綱央企，前景不盡相同，主要包括兩種情況。其一，由於副部級官員任職年限是60周歲，而央企老總雖級別相同，但可放寬到63歲甚至65歲。故有些即將到齡的官員轉崗央企，延長工作時間，翁祖亮就屬於這情況。較之退居人大、政協二線，這無疑是更優安排。其二，有些重點培養對象在央企歷練後，再回爐黨政系統。2019年，湖北省委常委、政法委書記王祥喜，調任國家能源投資集團董事長；江蘇省委常委、蘇州市委書記周乃翔，調任中國建築集團董事長。兩人現分別擔任應急管理部部長、山東省省長。此乃以雙向流動，拓寬選人視野，優化幹部隊伍結構。