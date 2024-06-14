正論：停電事故爆不完　今次輪到黃大仙

一個國際大都會，最重要的一點，莫過於供電的穩定性。過去香港在這方面首屈一指，近年卻是每況愈下，大停電隔三差五就會上演。前晚約8時，黃大仙忽然大停電，商戶無法做生意，居民悶熱苦不堪言，多達2,250戶受影響。中電聲稱，區內有一萬一千伏特電纜發生故障，並為事件致歉。問題是，道歉已非首次，人們早就聽厭，事故頻發的根源究竟在哪兒？如何才能避免又有下一次？

晚上8時，不少家庭正在晚飯，商店和食肆仍在做生意，突如其來的停電引發何等程度的不便，不問可知。中電搶救4個多小時後，區內終於恢復供電，但商戶因為停電而無法做生意，食肆連養魚也死掉，損失慘重；加上天氣炎熱，居民熱得大汗淋漓，只能摸黑沖涼消暑，期間沒有發生人命傷亡，算是不幸中的大幸。有老街坊坦言，住在黃大仙區廿多年，從來無發生過長時間停電，質疑是否電纜老化所致。

其實市民更加質疑，香港是否還是可靠的國際城市？以往鮮有聽聞的大停電事件，近年接二連三地發生，最嚴重的一次是2022年的屯元天大停電，肇因是中電元朗電纜橋起火；接着去年又到港島半夜大停電，筲箕灣、杏花邨、小西灣、柴灣等淪為「重災區」；今年初又有青衣一周內兩度停電，而小型停電事件更是無日無之。單是2022年，中電便有多達2,987宗停電事故，17.6萬戶受影響；港燈也是不遑多讓，有140宗停電事故，8,223戶受影響。饒是如此，兩電依然合共獲得港府近4,000萬元的「恢復供電獎賞」，堪稱荒天下之大謬。

礙於輿論猛批，港府和兩電同意引入針對大型停電事故的懲罰機制，惟門檻極高。例如今次的黃大仙大停電，估計總停電時間不及100萬分鐘，與懲罰機制門檻的1,500萬分鐘相距極遠，與其說是懲罰機制，不如說是放生機制。別看港官事後擺出嚴正態度，要求中電出資，機電署聘請獨立顧問檢視供電系統，並聯合成立特別工作組，但受影響居民最關心的電費減免，提也沒有提。可以斷言，港府小罵大幫忙，中電又好，獨立顧問也罷，交個報告便了事，然後又到下一次停電上演，沒完沒了。

正如資深工程師指出，黃大仙整區停電，可能涉及供電網路不穩的問題，而一般電力系統設有後備容量，就算一條電纜出事，也有另一條可提供電力供應而不會中斷。正所謂年紀大、機器壞，香港步入老化年代，大廈固然日久失修，鹹淡水管同樣爆完又爆，兩電電纜老化絕對不足為奇，顯然需要作出全盤檢視，揪出問題根源。

香港以國際金融中心自詡，供電穩定性非常重要。近年的大型停電事故大都發生在夜晚，一旦在日間的中環、金鐘等政經中心大停電，後果肯定是災難性。港府只知賊過興兵，實際對兩電放任自流，遲早釀成奇災巨禍，自食苦果。