決定全球政局的兩場大戰，烏克蘭戰爭與加薩之戰，已打到稀爛，戰情混亂，會否由此演變成為歐洲大戰和中東大戰，從而引發一場第三次世界大戰呢？未可說是，也未必不是。一如前兩次世界大戰，都有軌迹可循，近似必然的發展。可是真的爆發大戰，卻又多是因偶然因素。在必然中存在眾多偶然、不可知、不可預料之處，烏克蘭戰爭與加薩之戰亦皆如此。

烏克蘭戰爭經歷兩年多時間，死傷無數，破壞的也遍及千里範圍之城鄉市鎮。烏克蘭全國3,000多萬人口，現在留在國內的不足一半，只有千多萬，多是老弱婦孺，戰場上死亡、邊境上逃亡的，每天仍然數以千百計。世界大戰的慘烈之處，已盡在該國經歷。烏克蘭戰爭本無理由，新納粹主義、顏色革命之不能避免，主要還是外因。

蘇聯瓦解以來，烏克蘭的獨立、民主化，得到的結果是經濟大幅衰落，民生凋殘，從歐洲發達國家變成最窮國度之一，現在的戰爭更把百年積累破壞殆盡。戰後若能重建，也不是一、兩代人可以完成。更何況戰爭使國家分裂的機會大，戰後可能便沒有幅員廣大的烏克蘭，而像歷史上的波蘭，被強國切割分佔。對烏克蘭來說，這場戰爭為的是甚麼呢？

現時戰場上烏軍敵不過俄羅斯的強勢，還未潰散，靠的是美國和北約，傾二、三十國之力來與俄羅斯作戰，但烏克蘭死傷者眾，北約用金錢支付的僱傭兵補充不了烏軍的減員。當前烏克蘭政權的危機是戰爭缺乏兵員，美國和北約不願出兵，烏克蘭在國內強制徵兵，已引起社會暴力反抗。在外徵兵，則導致在歐洲避難的烏克蘭青壯，再度大逃亡。戰而無兵，戰而國內外民眾反對，若再缺少軍援經援，戰爭可怎樣打下去呢？

而歐洲議會選舉，獲勝的多是反對援助烏克蘭、反對烏戰延續，更不用說要歐盟出兵參戰。支持烏克蘭戰爭最力的德國、法國，兩國的執政黨大有可能在近期下台，歐盟主流政治會變成大致反援烏、反出兵，與美國主戰之勢相反，甚或要休戰和談，改變與俄羅斯的敵對關係，烏克蘭戰爭便沒法打下去了。或許若特朗普再度上台，烏戰便會結束，全球政局將轉至另一階段，歐洲大戰可免，中東大戰的機會也必然減少。西方面臨分裂，美國的霸權進一步受挫，它的反應會怎樣轉變呢？