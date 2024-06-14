歐盟終於還是舉起貿易保護主義大刀，即將對中國電動汽車徵收最高將近四成的關稅。這並不令人意外，歐盟基本上已淪為美國附庸，沒有戰略和經濟自主可言，一切唯命是從，美國說一，歐盟不敢說二，美國怎麼做，歐盟只能緊緊跟隨。尤其是歐盟委員會主席萊恩等政客，壓根兒就是華盛頓的代理人，字典裏只有「服從」兩個字，維護美國利益多於維護歐盟利益。

面對中國電動汽車的競爭，歐盟選擇閉關鎖國，看似高明，實則愚蠢，正如鴕鳥埋首沙堆一樣，既是逃避現實的心理，也是不敢面對問題的懦弱，到頭來不但保護不了歐盟汽車產業，反而會進一步失去競爭力。歐洲相關企業尤其是德國汽車業對貿易保護主義一直強烈反對，理由很簡單，如果中國採取反制措施，歐洲汽車將更難在中國立足，最終受損的還是歐洲經濟。須知中國是全球最大的汽車消費市場，去年銷量超過3,000萬輛，比美國加上歐洲的總和還要多，一旦失去中國市場，歐洲汽車產業的前景也就可想而知。

事實上，中國電動汽車憑藉本身強大的競爭優勢，進可攻退可守，即使受到歐美排斥，還可以開拓新興市場，加上國內龐大的市場作為後盾，基本銷量已有保證，歐美汽車無法相提並論。西方最近一直在宣揚中國「產能過剩」，其實如果歐美汽車進不了中國市場，只能敝帚自珍，那才是真正的產能過剩。

美國發動對華貿易戰這麼多年，始終佔不到便宜，反而不斷強調無意脫鈎斷鏈，就是因為中國不僅擁有全球最完整的產業鏈，而且擁有全球最大的市場。歐盟沒有吸取相關教訓，竟想構築貿易壁壘保護自己，簡直愚不可及。正如有評論指出，中國汽車業正從電動化走向智能化，未來可望向更高端發展，即使歐美加徵高額關稅，也改變不了中國汽車業持續升級改造的大方向。沒錯，中國汽車愈來愈智能化，歐洲政客反而愈來愈低智化，可謂莫大諷刺。

黃台之瓜，何堪再摘，受到俄烏戰爭的衝擊，歐洲經濟本已五勞七傷，若是再對華發動貿易戰，勢必雪上加霜。近年德法等歐盟大國經常強調戰略自主，可惜一直止於空談，連經濟政策也要跟隨美國，戰略自主云乎哉？說到底，歐盟一日不能擺脫美國控制，就只能繼續充當附庸，也就只能繼續走向衰落。