美國副國務卿坎貝爾出席一個華府智庫對談會時表示，推翻中國政權不符合美國利益，中國正努力穩定與美國的雙邊關係云云。哪壺不開提哪壺，美國執政者的真正想法，恐怕不是不想推翻中國政權，而是無能為力。

滲透顛覆向來是美國對付不聽話國家的慣技，國力最盛之時，連碩大無朋的蘇聯也成功瓦解，可惜今時不同往日矣。君不見，中東、中亞、東歐、北非等小國相繼爆發顏色革命，美國屬意的人選紛紛上台，可惜美好的民主，並無帶來美好的生活，人們很快就意識到，顏色革命徒令自己國家變成頹垣敗瓦。

這些年，顏色革命愈來愈沒有市場，委內瑞拉的馬杜羅推極不倒，已是美國指揮棒不靈光的經典例子。美國本想在香港也玩這一套，結果又是徒勞，一條《港區國安法》將其好夢粉碎。香港作為最受西方影響的中國城市，美國也無法作為，還談何推翻中國政權？一計不成又生一計，近年美國不再謀求推翻中國政權，變成糾集盟友施以極限制裁，最新是歐盟響應美國呼籲，對中國電動車徵收額外關稅，在現時10%的進口稅上，再額外徵收最多38.1%關稅。

遇神殺神，遇佛殺佛。中國崛起注定荊棘滿途，避過美國的滲透顛覆，避不過美國帶頭發起的無理打壓。然而物極必反，從貿易戰開始，中國用事實告訴世人，所有制裁最終會像回力鏢那樣反傷己身。美國無法從貿易戰中取勝，歐盟卻跟着美國瞎起哄，最後必然身受其害。

說到底，外面的世界不會因保護主義而停止發展，歐美將中國科技排除在外，只會加速美西方以外的國家進步。風水輪流轉，今日的先進國家，遲早淪為明日的第三世界。