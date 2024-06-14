賴清德一上台就採取戰鬥姿態，不僅至今沒有拜會在野黨主席爭取合作，就連立法院院長韓國瑜都沒拜訪過，蠻橫傲慢的作為讓許多人憂心，未來台灣這4年要怎麼過？

然而，國民黨立委謝龍介卻認為，其實這種鬥雞狀況並非賴清德所願，而是被民進黨黨團總召柯建銘挾制，他估計賴應不會樂見朝野對立繼續下去，或許在6月16日黃埔軍校百年校慶之時，賴就會藉由談話讓朝野與兩岸降溫，甚至可能會拔除柯建銘這顆絆腳石，為賴清德時代開創新局。

賴、柯不和在台灣政壇多有人知，兩人行事風格差距甚大，柯建銘擅長風花雪月喬事，賴清德卻是我行我素的黨內孤鳥，當年柯不止打壓賴清德，在賴挑戰蔡英文之時也力挺蔡，要說賴清德想要換掉柯建銘，不能說是毫無根據的猜測。

最近柯建銘忽然在臉書貼出他與蔡英文促膝長談的長文，其中還提到蔡面對當今局勢的3點建議，沒想到隔了一天，柯居然把這3點建議悄悄刪除了！這是觸犯了賴清德的忌諱？還是蔡英文不願強出頭？箇中奧妙頗堪玩味。

但賴清德明顯地大力支援號召「青鳥行動」，並說出「表決可以輸，但論述與民意不能輸」的宣戰口號，要說他會突然180度大轉彎對在野與對岸釋出善意，除非是遭受到美國的強大壓力，否則以賴剛愎自用的秉性，恐怕沒這麼容易。

實際上，賴清德主導的「反濫權、護民主」下鄉宣講行動已經展開，如果賴清德真想朝野和解，這項行動顯然是背道而馳，所以，賴可能真的會慢慢剪除柯建銘的羽翼，逐漸讓老柯失去舞台。但至少就目前看來，賴清德仍然雄心勃勃想要與在野一戰，台灣的亂局才剛剛開始。