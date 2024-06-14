英國將於下月4日舉行大選，首相辛偉誠日前發表保守黨競選宣言。通常政客處於劣勢，一係眼濕濕，扮憂鬱；一係濕濕碎，放膽去。辛偉誠提前大選，被形容為「政治豪賭」，皆因民調一般都看好工黨，如今博一鋪，自然要放膽去！

事實上，辛偉誠執政近兩年，可說是一事無成，英國嘅經濟民生唔掂，失業率升至兩年半高位，截至4月止，過去3個月嘅失業率增加0.1個百分點，至4.4%，是2021年中以來最高，市場原先預期維持於4.3%；包括獎金在內的每周平均工資按年漲5.8%，為近兩年最慢增幅。此外，英國國民保健服務因醫護人員工時過長、破紀錄輪候時間和設施老化而瀕臨癱瘓；已經花費2.2億英鎊嘅「難民送往盧旺達」政策，喺7月4日大選前，相信未能遣送第一批難民。睇嚟真係瓣瓣都唔掂！

根據《經濟學人》嘅選舉模型，工黨料獲得下議院381席，保守黨則只得192席；姑勿論是否有偏差，但保守黨失信於民，若然冇乜意外，工黨上台執政嘅機會高唱入雲。經濟低迷，辛偉誠嘅競選宣言不乏豪言壯語，包括承諾增加國防開支、移民人數減半和協助首次置業者「上車」，當中以減稅措施為主打。辛偉誠大言炎炎強調公共服務品質不受影響，會透過增加人手以改善醫療質素及應對罪案飆升。反對者指辛偉誠為免在大選落敗，拋出不切實際及難以負擔嘅承諾；工黨則嘲笑佢「角色扮演」短命首相卓慧思，擔心預算將引爆按揭危機。

英國人民都睇穿辛偉誠言過其實，廢噏當秘笈，是以佢發表競選宣言後，保守黨嘅支持度仍落後工黨約20個百分點，差距未見明顯收窄。執政時太不濟，看來連騙選民於一時都難！