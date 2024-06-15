正論：驗車排污也造假　最怕只是冰山角

只要涉及金錢利益，就有貪污造假的可能，結果連驗車這麼簡單的事，一樣弄虛作假。廉署破獲驗車中心造假案，拘捕20人，包括車房東主和驗車員，涉嫌為不合格車輛提供虛假數據續牌。當中最令人驚訝的是，被捕人士之中，赫然有兩名運輸署合約員工在內，相信他們從其中一名驗車中心負責人收取利益，向其通風報信透露廉署調查工作。

消息指，新界區內3間車房以「一條龍服務」作招徠，收取車主約2千至3千元，協助車主通過運輸署年檢。其後串謀驗車中心職員，在進行廢氣排放測試時，安排合格車輛與不達標車輛以「梅花間竹」形式排隊，驗車員會為合格車輛進行兩次檢查，並將額外數據「偷龍轉鳳」套用至不達標的車輛上。廉署指，相信涉事車房為節省車輛更換零件的成本，每月串謀驗車中心為約20輛私家車造假，從中獲取利益，強調案件僅涉及運輸署規定的廢氣排放測試，相信與其他涉及道路安全的測試無關。

如果真的只有廢氣排放一環造假，對空氣污染影響大，但對道路安全未至於構成大風險，算是不幸中的大幸。惟造假是否真的「點到即止」，還須繼續調查，怕只怕這僅是冰山一角而已。試想想，既然排放廢氣可以造假，其他年檢項目要造假又有何難？一旦不合格的汽車以合格的姿態通街走，隨時引發意外甚至人命傷亡，後果不堪設想。

目前法例規定，車齡6年以上的私家車，須每年到運輸署指定驗車中心年檢，合格方可續牌。年紀大，機器壞，汽車零件必然會有耗損，而廢氣排放測試亦是年檢中較難達標的一環，加上坊間不少私家車改裝過死氣喉，或引擎加大了馬力，都可能過不到年檢一關，由是衍生出「造假一條龍服務」。

所謂殺頭生意有人做，賠本生意無人做，只要有利可圖，便會有人鋌而走險。今次的造假貪污醜聞，還涉及運輸署合約職員，堪稱烏煙瘴氣，可見即使只是蠅頭小利，一樣會有人以身試法。再說，早前廉署再次搗破本地打假波貪污集團，便是年前愉園打假波案的延續，可見貪污問題往往千絲萬縷，案中有案，若說驗車造假案隨時再揭出更多醜聞，絕對不足為奇。

要打擊驗車造假，運輸署絕對責無旁貸。這個部門長期以辦事欠缺效率聞名，單是續牌服務便不時要車主排大隊，怨聲載道；而推出「易通行」以來，又不時鬧出甩轆鬧劇。有立法會議員認為，運輸署應加緊巡查同類驗車中心，並規定上載閉路電視片段以供監察，由於閉路電視紀錄可直上雲端，廢氣測試工具數據可實時呈交，難以在事後做手腳。署方必須認真考慮，更好地應用創新科技杜絕漏洞，同時要加強對轄下職員的監管，絕不容許貪污腐敗有生長空間。

說來實在唏噓。香港這些年來造假醜聞頻傳，港珠澳大橋數據造假，打波造假，現在連驗車都要造假。香港一直以廉潔聞名天下，這個優勢得來不易，必須努力維持。