娛圈單打：低胸出席婚宴　慘被斥為搶Fo

自從下嫁年長16歲的金融才俊老公後，視后林夏薇不時在網上大晒闊太優游生活。與此同時，薇薇亦無荒廢事業，重頭劇《黑色月光》飾演反派，令人期待。嗱，她早前罕有同老公同框，出席友人婚宴，席間仲同日韓兩大男神佐藤健、李東旭合照，羨煞旁人。

薇薇盛裝出席，身穿白色低胸裝現身，性感迷人。之但係，唔知係咪人紅是非多，網民不但不讚賞，仲批評薇薇刻意搶Fo，唔識尊重人喎！乜嘢咁大件事呀？哦，原來傳統上，出席婚宴者都唔會穿着白色衫，皆因只有新娘子才會披上白紗，賓客要知碇，避免撞色；另外，話晒係婚宴，主角梗係一對新人啦，女賓客冇理由着低胸裝，搶去新娘子風頭啫！

哈哈，咁講法，網民又唔係冇道理喎。畢竟結婚一生人一次，要識得分主客，薇薇當年舉行婚禮，若然有女賓客以白色大低胸示人，相信主人家心底點都會有點不悅啩。

經一事，長一智，相信薇薇都係無心之失，下次唔好重複犯錯就得啦。話時話，今次都唔係薇薇第一次同男神合照，去年曾在飯局與李東旭相遇，同年底出席一個影展閉幕禮時，又跟佐藤健合照，真係有緣！

不過咁講啦，家陣港星對韓星、日星趨之若鶩，未嘗唔係反映，香港呢個「東方荷里活」已成過去式！換着係香港影視行業最輝煌時期，只有其他人爭相同港星集郵，又使乜港星主動求合照！好似成龍、發哥、朝偉紅到去荷里活；哥哥、星爺在日韓大受歡迎！如果有朝一日，輪到佐藤健、李東旭爭住同你影相，咁咪證明香港娛樂圈真係掂囉！