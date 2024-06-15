世界視線：左右翼歐選大勝　拒援烏反映民情

烏克蘭總統澤連斯基日前到德國聯邦議院發表演講，據稱，當天同時有60個國家2,000人參加「烏克蘭重建會議」，討論籌集資金重建烏克蘭。澤連斯基在演講中要求西方盟友全力支持烏軍取勝，並以烏克蘭的條件來建立真正的和平。德國執政聯盟則表示，繼過去支援了500億歐元，如今還在積極籌措以百億歐元計的軍事及經濟援烏。

不過，剛在歐洲議會選舉大勝的德國民粹右翼另類選擇黨，以及民粹左翼的莎拉‧瓦根克內希特聯盟，都選擇杯葛今次澤連斯基的演講。杯葛行動引發德國大小傳媒的廣泛報道和評論，更引發民間大力的支持，令執政聯盟非常尷尬。

這兩個反對黨申明，它們之間並沒有事先溝通，而是自發採取杯葛行動，亦提出不少相似的觀點，例如澤連斯基自5月20日起，其總統合法任期已經完結，他的政治身份應受到質疑。兩黨本來要求演講後有提問及討論環節，但遭執政聯盟拒絕，兩黨不滿執政黨派只是為澤連斯基站台，不符合國會內應協商的民主基本公平公開原則。

左、右翼民粹反對黨更指出，它們早知悉澤連斯基演講要申明的立場，就是要西方支持其全贏，根本不具備和平協商的誠意，反而是不惜犧牲烏克蘭人的生命，向西方推銷代理人戰爭，即使烏政府知悉最新民調是70%國民希望停戰議和。

更恐怖的是，烏軍已先後兩次襲擊俄羅斯本土的核彈防禦系統，明顯挑戰莫斯科聲言任何對俄國核設施的攻擊，會是絕對超出底線的軍事挑釁，俄羅斯有權以核武還擊！其實，俄羅斯這些核彈防禦系統，是預警應付遠程導彈的重要設施，烏克蘭根本沒有核武器，亦不需要使用洲際導彈攻擊俄羅斯，因此令人懷疑此番攻擊，其實是受美國暗中指使行事，以幫助華府試探俄羅斯核彈防禦系統的虛實，這無疑是極具惡意的挑釁，以及高度危險的戰爭行為，更可能把北約捲入核戰。

德國這兩個反對黨以及基督教聯盟黨，同樣在歐洲議會選舉取得佳績，已達民意過半數支持，它們將會不斷要求執政聯盟提前大選，使其執政地位岌岌可危。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻