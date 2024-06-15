和台灣相比，菲律賓不過是美國用來挑釁、挑戰中國的一顆微不足道的小棋子，美國想用菲律賓來挑起可以威脅中國的軍事衝突乃至戰爭，是不可能的。中國不用動武，只要動用海警、漁政船、民兵就可以在南海維權，把菲律賓對中國島礁的侵權、侵佔行為完全驅逐。

美國對菲律賓這些年落足本錢，搞甚麼「共同防禦條約」，租用了多個軍事基地，部署「中程導彈」，進行聯合軍演，張牙舞爪，氣勢洶洶，不是為了幫菲律賓和中國開戰，搶奪那幾個小島嶼的主權，而是為了幫台灣，幫台灣「以武抗統」，一旦台海爆發戰爭，菲律賓的美軍基地就會參戰。若如此，菲律賓就大難臨頭，菲美一起遭到中國軍力的重擊。

然而，事情會不會走到這一步呢？對此，可憐的菲律賓絲毫不能作主，只能任由美國把它拖進戰爭。不過，菲律賓似乎很傻，看不清這裏面的複雜關係、禍福因由，以為美國是它的真朋友、保護傘，不知死活地挑釁中國給山姆大叔看，報答美國把它當棋子的「知遇之恩」，它以為自己愈對華強硬就愈能報恩美國。

最近，菲律賓又向在南海仁愛礁上非法坐灘的軍艦進行補給，中國海警發現該艦上有至少兩名菲律賓人員持槍在甲板上活動，並且用手、用槍指着中國海警。菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納事後否認，反指中國海警具挑釁性，扣押了空投物資，聲稱「此舉非法且不可接受」。

幾日之後，菲律賓又指摘中方阻擋坐灘軍艦上一名生病的軍人撤離。中方表示若菲方提前通報，中方會允許撤離。對於中方的合情合理、人道關懷，菲律賓國家安全顧問安約卻惡言相向，反誣中國，叫嚷中方要求菲律賓必須事先知會北京是荒謬、瞎扯及不可接受，叫嚷菲方永遠不需要中國批准菲律賓的任何活動，叫嚷菲方會繼續「補給南海前哨設備」。可見，菲律賓想表現給山姆大叔看，表現自己夠薑夠辣，只能打點嘴炮也。