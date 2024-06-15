一班「失敗者」圍爐自嗨，似乎就是今屆G7峰會的主題。七大工業國之中，六國領導人面臨落台危機，包括美國總統拜登民望大幅落後對手特朗普；英國首相辛偉誠隨時被工黨取代；日相岸田文雄支持度跌破新低；法國總統馬克龍所屬政黨在歐洲議會選舉失利；加拿大總理杜魯多的政黨支持度大幅落後對手；德國總理紹爾茨也面對同一困境。只有意大利總理梅洛妮領導的極右政黨在歐洲議會選舉大勝，成為唯一異類。G7由失敗者主導，他們簽訂的烏克蘭安全協議，又有多少積極意義呢？

拜登和澤連斯基在峰會期間，簽署一項為期10年的安全協議，美方承諾會在俄烏衝突中長期支持烏克蘭，並協助烏克蘭更接近成為北約成員國。此外，烏克蘭和日本亦簽署為期10年的安全協議，日本今年將向烏國提供45億美元援助。所謂的10年安全協議，只意味烏克蘭要繼續充當北約的反俄棋子，而所謂讓烏克蘭「更接近成為北約成員國」，無非又是廢話，最反對烏克蘭加入北約的國家恰恰就是美國。早前美媒引述消息，指大多數北約成員國都支持在今年7月的北約峰會公開邀請烏克蘭加入，惟美國和德國強烈反對。

很明顯，烏克蘭要繼續為美國為首的北約賣命，但美國不會接受被烏克蘭捲入跟俄羅斯全面開戰。如今烏克蘭師老兵疲，山河破碎；拜登則連任機會愈來愈低，人亡政息，一旦特朗普上台勢必改弦更張，屆時烏克蘭只會被拋棄。

最好笑當然是日本，國力本已大不如前，日圓大貶更加導致海外採購價格上升，出口價格暴跌，經濟疲憊不堪。岸田文雄卻跟着美國瘋狂反俄，跳得比其他G7成員國還歡，真正讓人見識何謂跳樑小丑。