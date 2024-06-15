歐盟計劃下月起對中國電動車加徵最高38.1%的懲罰性關稅，惹來北京強烈不滿，表明將採取一切必要措施予以反制。中歐在全球經濟體的排名皆位居前列位置，若雙方都付諸行動，肯定會對國際間的貿易帶來巨大震動。

我覺得北京有必要採取措施反制歐盟，但同時要清醒明白，隨着中國經濟崛起，以後將面臨愈來愈多的貿易戰。原本在貿易領域佔優的歐美國家，前些年面對大規模湧入的中國貨品，已紛紛實施保護主義政策，意圖扭轉貿易逆差，保持在全球貿易格局中的優勢地位。西方的貿易保護主義在短期內只會持續增加，不會減少，北京應思考如何應對這種新常態。

首先，中國在出口方面一向奉行歐美市場為重點的策略。西方國家一發動貿易制裁，就會嚴重衝擊到中國的經濟。近年北京已吸取教訓，擴大對中東、中亞及非洲、拉美等地出口，惟力度仍然不夠。中國未來應盡可能分散不同的出口市場，促進出口市場多元化，減輕對西方的貿易依賴。

其次，中國必須加快重構出口的秩序。以電動車為例，目前中國多以整車出口為主要業務，日後應參照日、韓汽車產業全球化發展的經驗，深化區域經貿合作，包括推動國內汽車企業加快海外建廠步伐，建立更加獨立的海外服務中心，鼓勵企業從產品出口轉向製造服務出口，形成獨立的海外業務體系，盡可能降低與外國發生貿易戰的機率。

最後，中國對外貿易仍要堅決支持多邊貿易體制，反對貿易保護主義。北京既要獎勵國內企業出口，也要提升國內市場的開放度，少點限制進口。只有建立進出口相互依存的外貿結構，才能較好地平衡兩國之間的收支，減少和外國貿易摩擦。