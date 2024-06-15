港府財赤嚴重，經濟尚未復甦，許多中小企收入大減，打工仔無人工加，但政府仍決意讓18萬高中低層公務員劃一加薪3%，連問責官員與首長級人員集體凍薪、與市民共度時艱等公關手段都懶做，難免引起因今年預算案「派糖」大減，導致交稅款額大增的納稅人不滿。

不過，仍有一些公務員和工會認為政府加得不夠，尤其是根據年度薪酬趨勢調查結果，以為有望加薪超過5%的低層公務員。但須知在過往好景時，即使低層公務員的加薪指標較低，一般都會獲政府加碼加薪，與中層公務員的加幅看齊。多年來有關累積額外加幅估計已達一至兩成，造成本已偏高的低層公務員薪酬，與私人市場的同等職位愈來愈脫節。今年要他們加少二點幾個百分點，只屬遲來的公義。

除了一年一度的薪酬趨勢調查，當局本來每隔幾年便會做一次公務員入職薪酬及薪酬水平調查，然後根據結果對部分新入職及現職公務員的薪酬作出一次性的調整，以確保各級政府職位的薪酬水平不會嚴重偏離市場。但有關調查近年先後因黑暴、疫情及其他政治理由而被無限期擱置，這筆糊塗帳政府打算何時清算？還是又等下一屆政府，以至等到財赤問題爆煲時才處理？

此外，所謂的公務員加薪方案，其實不僅涉及公務員，還惠及人數比公務員更多的資助機構員工，包括一些公營及法定機構、公立醫院、官立學校和資助社福機構的僱員。以2022至23年度為例，真正的公務員薪酬及相關開支全年「只有」1,491億元，同年政府撥給各個資助機構的薪酬開支，卻高達1,505億元。這些資助機構的大花筒以及肥上瘦下問題，往往比政府部門及公務員更嚴重，議員與公眾討論時不應忽略這幾點。