中國總理李強於本月13日至20日，訪問新西蘭、澳洲和馬來西亞。澳洲貿易部長法雷爾早前預期，在李強訪問該國後，中國將很快解除對澳洲活龍蝦進口禁令這一最後貿易限制。法雷爾的雀躍可以理解，今年5月尾，中國取消對澳洲5家主要牛肉生產商的進口禁令；澳洲原是中國最大牛肉供應國之一，由於外交風波，中國以標籤違規和其他技術問題為由，2020年起暫停部分澳洲牛肉工廠嘅產品進入中國市場。

中澳關係持續改善的另一指標涉及葡萄酒。中國由今年3月29日起，取消對澳洲葡萄酒嘅反傾銷和反補貼關稅，結束為期3年嘅貿易壁壘，法雷爾指今後會加強貿易關係。而澳洲總理阿爾巴內塞則表示，更新與華貿易對澳洲非常重要，又稱會與李強談及有關中澳軍方喺南海和黃海國際水域嘅衝突。

中國領導人曾經指出，中國開放的大門會愈開愈大，願意同世界各國加強交流合作，歡迎更多外國企業來華投資發展。事實上，中國已是140多個國家和地區的主要貿易夥伴，大把國家爭住同中國做生意，澳洲咁多肉類、海產、葡萄酒靠中國市場，「更新與華貿易對澳洲非常重要」，其總理可謂講出真心話！然而，澳洲與美國、英國組成「三方安全夥伴關係」（AUKUS），明顯帶有借美國以制華之勢。

呢，澳洲政府上月指控中國一架殲10戰機喺黃海上空發射曳光彈，差點擊中一架正在執行聯合國安理會對北韓制裁行動嘅澳洲海軍直升機。中方外交部則駁稱，澳方軍艦機打着執行安理會決議旗號，蓄意抵近中國領空滋事挑釁，危害中方海空安全。

中澳關係要真正回暖，看來仍有一些距離，且看澳洲是否對華務實而非只為貿易利益做表面工夫！