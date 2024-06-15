端午節剛過，香港人及內地居民利用3天假期出門旅遊，或在家休息，內地公安部則忙於端午打貪。公安部日前公布，在全國範圍破獲48個非法製售「特供酒」團夥，繳獲逾30萬瓶非法「特供酒」。至於端午應節食品，內地又玩出近9,000元（人民幣‧下同）一盒的天價糉子。兩件事都與內地送厚禮風氣再生有關，難道內地打貪進入倦怠期，腐敗惡風又再大吹？

公安部在3個月內查獲逾30萬瓶非法「特供酒」，涉案金額近9億元。所謂「特供酒」，便是打着黨政機關及軍隊等「特供」、「專供」名義，在部分特定渠道銷售的「名酒」，公安部在全國範圍的行動，共繳獲31.8萬瓶「特供酒」，破獲的懷疑犯罪組織多達48個，被捕的疑犯超過400人。

如此雷霆重擊，其中一個原因，或與這些團夥均是「跨地區職業製假售假集團」有關，而且囂張的打着黨國機關名稱行事，若非有保護傘，便是無視法律到極點的犯罪行為，其組織實非一般山寨操作可比。

杭州蕭山區、浙江台州市早前都曾有執法行動，據蕭山區執法人員表示，相關店舖疑似為茅台酒售賣點，售賣人員遇查時不但能出示像真度極高的證明以及貨品標籤等，還有所謂資質證明。執法人員邀請了茅台酒廠（集團）的公司鑑定人員到場辨認，才能發現所謂「特供酒」並非茅台的註冊出品，一般人必定會被唬得一頭霧水。執法人員指出，犯罪者將一瓶普通白酒標上「××部門專用酒」等字樣，那瓶酒便成了身價不菲的厚禮，連背景及來頭都不小。

再看索價高達8,349元的端午糉子，由鮑魚、海參、魚翅製成的糉子，好不好吃不知道，但銷情是真火爆，據說，禮盒甫上市，便被逾百人爭搶，很快便搶購一空。

上述兩件事均在端午節期間發生，頓成網上、公開討論的焦點，內地官場、職場及一般人情往來，早有「禮來我往」的文化與傳統，過去是禮隨人心，現在卻是禮隨千金，鋪張浪費、貪污瀆職自此而生。

幾年前，北京大力推廣官場新風，禁止官場鑽營、贈送厚禮，也叫停了公費款待、香煙酒水開路的辦事習慣。只是，「禮來我往」根深柢固，面子工程從來沒有根除，疫情一去，舊風再吹，不知是內地打貪放慢步伐，還是甚麼原因，總之，數千元一支酒、近萬元一盒糉，又刺痛了基層百姓，貧富兩極的矛盾再度激化。

說到這裏，不禁想起曾被大事宣傳、內地公務部門視為「戒條」的領導人講話：「領導幹部只有增強政治定力、紀律定力、道德定力，慎獨慎初、慎微慎行，才能禁得起誘惑、守得住防線。」而當上層缺乏定力，下游便再鑽營起來。源頭不除惡，下游掃蕩再多恐怕也沒有用。