世界視線：金磚外長會議　抗衡西方霸權

日前在俄羅斯舉行的金磚國家外長會議，是推進金磚體系發展及建立新國際秩序的重要會議。中國外長王毅在會議中指出，擴員後的金磚體系佔全球人口近半，經濟總量按購買力平價計算，已超過七大工業國集團（G7）。今年第一季，中國對金磚國家進出口年增逾11%。金磚國家在和二十國集團（G20）等多邊機制合作中，要達致共同捍衞發展中國家的權益。中國在金磚體系擴充下，無形中成為更重大共同經濟發展的推動力量。

今次會議的三大議題分別是：政治及國家安全、經濟及財務、文化及人員交往。會議探討加強「全球南方」國家邁向脫離新舊殖民主義的獨立發展模式。據稱，圍繞今次會議，國家之間所簽訂的建設、經濟及文化合作協議，高達780億美元。

會議凸顯最重要的主題，是聯合國憲章為國際合作交往的基石，這無疑是挑戰美國要求全球遵守其建立的「基於規則的國際秩序」。會議強調金磚體系應追求與G20發展合作而非敵對，要將金磚打造成新型多邊合作機制；同時表示不會支持個別大國重拾冷戰思維，拼湊地緣政治及經濟「小圈子」。這當然是影射拜登政府搞過拉攏非洲、東盟、拉美、民主國家的峰會，更有美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）、美日澳印四方安全對話（QUAD），以及美日韓聯盟等。很明顯，金磚體系的合作，是為每個成員及全球各國的經濟發展而努力，平等互利，不接受政治脅迫、經濟制裁等手段。

俄羅斯總統普京在會上提出，目前最優先的工作，是推動成員國之間以及與其他國家的貿易，可以用雙邊貨幣及金磚自己發展的結算系統，相信可加強發展中國家的貿易以助經濟發展。俄羅斯總統顧問表示，目前有59個國家計劃加入金磚體系、上海合作組織和歐亞經濟聯盟。

金磚體系最大的優勢，是有沙特阿拉伯、俄羅斯、伊朗等油氣大國，可供應可靠、穩定的能源，這也保證了中國這個工業生產大國，可在穩定的能源供應下，加強國際供應鏈和貿易。

相信這次會議之後，美國及其美元霸權、世界銀行、國際貨幣基金組織的影響力，將步向衰退。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻