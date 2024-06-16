正論：通緝三載竟在港　自出自入無掩籠

香港號稱「自由港」，原來除了有自由貿易的意思外，連通緝犯也能來去自如，自出自入，十分自由！香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，涉嫌欺詐及洗黑錢逾819萬元而被檢控。此人於2021年棄保潛逃，法官同年9月正式頒布拘捕令，直到日前終於在九龍城執法部門設置路障期間被截獲。通緝接近3載，最後在香港境內落網，證明此城自由自在，如同無掩雞籠，乃名副其實的「自由港」！

「金融趙」早於2020年6月被控，及後獲法庭准許保釋，條件包括5萬元保釋金；不得離境，包括不得到澳門及內地；須交出旅遊證件；須居住在報稱的住址，若住址有所更改須預早24小時通知警方；亦須每周一、三、五晚上到警署報到；不得騷擾控方證人。惟至2021年9月28日，「金融趙」未有到區院應訊，同案另一名被告向法庭表示，收到趙的短訊及醫生紙副本，稱趙有胃潰瘍及發高燒，醫生建議接受隔離，批出3天病假；至同月30日，「金融趙」依然無到庭，警方到其報稱的將軍澳住所尋人，以及致電其手機，都未能取得聯絡，法官遂正式頒布拘捕令。當時外界估計，「金融趙」已逃之夭夭。

有誰想過，遠在天邊，近在眼前，最危險的地方就是最安全的地方！「金融趙」被執法部門的路障截獲，意味當時正在駕車或坐在車內通街走。由被通緝計起，他已「失蹤」34個月，即接近3年，時日絕非短暫。號稱有強大執法能力的執法部門，竟然一直毫無發現，難道「金融趙」力可通神，3年來一直隱形？由於他屬於「法庭保釋」，保釋條件比「警察保釋」更辣，必須交出旅遊證件，並須頻繁到警署報到。但他不僅在上庭日失蹤，更離奇的是，竟是由同案次被告向法庭及警方披露病倒和「請假」，執法人員事前毫不知情。難道所謂的頻繁報到只是做騷？執法部門有沒有認真執行法庭保釋條件，想也想得到。

最令人費解的是，香港只是彈丸之地，執法部門又揚言在全港十八區、區區裝天眼，甚至形容有了天眼，所有罪犯都必無所遁形，偏偏「金融趙」卻是例外。他近3年彷彿人間蒸發一般，同時又如入無人之境，落網一刻還在馬路馳騁，執法部門超卓的執法能力哪裏去了？天眼的威力又哪裏去了？若非設置路障誤打誤撞，恐怕「金融趙」要繼續在香港逍遙法外，易過借火。

必須指出，同案次被告被控兩項洗黑錢罪，涉款50萬元，去年已被法庭判囚30個月。法官判刑時強調，案件源於一宗詐騙案，其行騙手段經過精心鋪排且規模龐大，涉及人物眾多且必然有犯罪集團支持，亦相信他跟首被告、即「金融趙」主持的騙局有一定關係，可見性質嚴重。事實上，執法部門言必稱洗黑錢乃嚴重刑事罪行，一經定罪，最高可被罰款500萬元及監禁14年；何況香港詐騙案愈演愈烈，香港淪為詐騙之都，執法部門不時信誓旦旦嚴打。「金融趙」涉及的欺詐及洗黑錢金額，以及在案件的參與程度，顯然都比次被告大得多，偏偏棄保潛逃近3年，也未見當局有加緊將其緝捕歸案，背後有沒有甚麼隱情，實在惹人遐想。

上樑不正下樑歪，「金融趙」大模廝樣棄保潛逃，其實都是有樣學樣而已。其大佬「上海仔」郭永鴻兩度棄保潛逃，最後一樣獲放生。「上海仔」涉嫌在5年間清洗逾億元懷疑黑錢，其後又涉嫌串謀刑事恐嚇、串謀蓄意傷人及串謀勒索，惡行纍纍。他因為無到警署報到而被沒收保釋金及遭通緝，惟一樣無阻其橫行外國風流快活，期間更被拍得在外國賭場行得走得。儘管2020年底確診新冠兼走投無路潦倒返港被捕，但當局繼續讓他續保，非常神奇；直到2021年10月，律政司更以證據不足為由，無條件釋放。既然壞事做盡一樣冇事，「金融趙」當然視「上海仔」為榜樣。

「金融趙」違反法庭批出的保釋條件，可能被加控「藐視法庭」罪，相信現已被扣押，但以本港執法和司法部門做事往往「出人意表」、難以常理推測觀之，最終結果如何，只能拭目以待。從另一層面看，彈丸之地竟然可以長時間窩藏通緝犯而不被發現，涉嫌犯下嚴重刑事罪行者，又可以來去自如四圍走，甚至獲終極放生，未嘗不是充分說明香港實在是世間罕見的「自由港」！然而，這個另類自由港，難道不是對法治之區的嘲笑和諷刺嗎？