歐洲政治轉變，趨於自主，美國當然不樂意。一是歐洲不能成為其依附，缺乏歐洲支持，美國全球霸權難以鞏固。二是歐洲自主，憑其集體力量，足以挑戰美國。三是歐洲若與俄國合作，將成美國大敵，當是有史以來歐俄的大結合。如再加上中國，歐俄中聯合，美國是無法可與之抗衡，即使拉上日本、印度，亦勢有不逮。更何況歐俄中聯手，日韓印大有可能捨美而去，與歐俄中成為美國霸權之後國際政治經濟的多元多極之局。

少了美國的戰爭破壞，全球發展可穩定，有利各國的工業化和自由貿易。這樣的多元多極不同於帝國爭雄，也與歐美列強爭霸殊異，這才是大同世界，人類命運共同體。不過，如此將使美國失落霸權，也便是失落它巧取豪奪的窮奢極侈。美國霸權背後的精英及享受霸權利益的民眾，當然不會同意。因此，從美國的利益出發，美國優先，歐洲不能變、不能自主、不能擺脫美國與控制。美國的方法便是用戰爭削弱和綑綁歐洲，因此烏克蘭戰爭不能讓俄羅斯勝，也不能讓歐盟勝，烏戰便應打下去，把俄歐都捲入烏戰，也使戰火摧毀歐盟與俄國的發展。縱使中國、印度得益，美國也在所不計。歐俄同敗，美國便可吞併，下一步是對付中國，然後是印度。美國是以全球霸權為終極目標，可惜它不停面對新舊勢力的復興與崛起，打不了勝仗，戰爭還要一直堅持，直至耗盡美國資源，戰火反過來燒及美國本土。

美國國運的宿命就好像猶太民族，受困於它的宗教/意識形態，以為是神所挑選的民族，便可橫行天下來實現神的旨意，把它的命運綁上戰車，便不停地跟着戰車走，寧殺人無數，也寧國家失去靈魂與人性，成為眾人之敵。最終會否把所有新舊敵人消滅殆盡，確立為神所造的唯一民族？但到時還可能兄弟鬩牆，重複猶太民族的歷史命運，只恐怕那時的世界已被美國的戰爭破壞盡了，便是人類的悲劇。

由歐洲選舉帶來的變化，上述推論可能過於誇張，但歷史的發展都有軌迹可循，若無大變，還會一路走下去。歷史不會簡單地重複，卻不會任意轉變，或脫軌亂墜。歷史趨勢可有不同的邏輯演變，但需要人類社會通過鬥爭來選擇。今次歐洲政治轉變，亦未必會即時引發第三次世界大戰。若與上兩次大戰比較，卻有眾多相同因素，烏克蘭戰爭演變成歐洲大戰、世界大戰，還是大有機會的。