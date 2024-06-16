不管台灣當局怎麼「倚美謀獨」、「以武抗統」，不管美國怎麼大量售賣武器、「武裝台灣」，明宣或暗示會「出兵護台」，都不能改變中國大陸按照計劃，有步驟地以武力展現壓縮台灣軍事對抗的空間。台灣海陸空的「防衞空間」已經愈壓愈小，解放軍已逼近台灣12海里範圍。幾個月前，台灣還警告大陸不得進入24海里，現在大陸已逼近12海里，台灣還是「老生常談」，似乎忘記了24海里的「底線」。

台灣「防務部門負責人」顧立雄日前聲稱，解放軍若是攻擊在航的飛機、艦船、設施，以及任何飛航實體未經台灣方面許可進入12海里空域、海域，就可以下令行使「自衞權」，進行「自衞反擊」。

對此，大陸國台辦發言人痛斥：台灣是中國的一部分，何來所謂「自衞權」？民進黨當局妄想給我們維護捍衞國家主權和領土完整的正義行動「劃線設禁」，完全是不自量力。我們嚴正警告民進黨當局不要玩火。膽敢輕舉妄動，只會自取滅亡。

這些年，台灣民進黨當局每搞一次「台獨」動作，每發一輪「分裂中國」的叫囂，大陸就會作出反擊，壓縮他們的活動空間，收緊勒住他們的繩索。可以預料，顧立雄的12海里「自衞權」叫囂，用不了多久就會被打破，大家不妨拭目以待，看看台軍怎麼行使「自衞權」、怎麼玩火、怎麼自取滅亡！壓縮空間，步步進逼，正是考驗民進黨當局有多大的膽量和意志，對抗大陸武統。

迄今我們看到的，是民進黨當局不夠膽、不夠力用武力對抗武統，他們一直在退縮，知道妄動「自衞權」的可怕後果；他們懷有僥倖之心，幻想美國會為他們出頭，然而美國還沒有準備好，沒把握介入台海之戰能擊垮中國，擔心慘敗而歸，賠掉美國在印太區的最大利益。

美國這樣的態度，民進黨當局當然不敢怎麼樣，只能忍氣吞聲。還好，民進黨最會自欺欺人，自欺的能力幾乎無限。