利用非政府組織滲透、影響甚至顛覆其他國家，是美西方一貫伎倆，世界各地的顏色革命都有非政府組織的身影，烏克蘭如是，另一個中亞國家格魯吉亞亦如是。為了防範再次爆發21年前的「玫瑰革命」，格魯吉亞議會最近通過《外國代理人法案》，規定獲得外國資金佔比超過20%的非政府組織，必須登記為外國代理人，向當局披露相關資料，接受司法部門監管。

這不過是倣效其他國家的做法而已，並沒有甚麼特別，美國和歐盟早就實施相關法例，而且更加嚴厲。但奇怪的是，格魯吉亞議會通過法案後，卻受到美西方一致譴責，美國宣布制裁數十名格魯吉亞公民，歐盟則警告可能影響格魯吉亞加入歐盟的前景。這不禁令人想起香港推出《港區國安法》，美西方的反應如出一轍，又是譴責，又是恐嚇，又是制裁，好像尾巴被踩似的，其實他們自家的國安法比香港更加嚴厲。美西方的雙標和霸道，由此可見一斑。

不近情者多藏奸，美西方對格魯吉亞立法監管非政府組織的反應如此激烈，正是因為被踩了尾巴。眾所周知，許多非政府組織都是掛羊頭賣狗肉，由西方政府扶持和資助，更有不少特工滲入其中，他們打着教會和慈善等旗號，從事見不得光的政治勾當。其中以美國國家民主基金會規模最大、影響最惡劣，世界上絕大多數顏色革命都與其有關，當年香港佔中和反修例黑暴也不例外，背後可見鬼影幢幢。

這些所謂的非政府組織，推銷的是西方價值，維護的是西方利益，甚至可以說是西方霸權的打手，在世界各地不知洗腦和荼毒了多少人。就以香港來說，雖然黑暴平息了，但遺毒遠未清除，幾代人已被西方洗腦，豈有那麼容易扭轉過來。多位國際知名學者曾聯手對非政府組織的工作深入剖析，揭露其唯恐天下不亂的真面目，並非如其所標榜的清白、慈善與公義。尤其是冷戰結束後，全球進入開放的新時代，美西方利用非政府組織插手別國事務更是肆無忌憚，成為全球各地許多動亂的主要根源。

2003年格魯吉亞爆發「玫瑰革命」，正是因為非政府組織從中煽風點火，推波助瀾。為了防止再次引狼入室，格魯吉亞議會通過《外國代理人法案》，既體現國家主權，也符合國際慣常做法，這有甚麼好質疑？美西方到底害怕甚麼？