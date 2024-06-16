美國的政客愈來愈幼稚無聊。美國眾議院近日通過一項法案，拒認西藏屬於中國。該法案上月已獲得參議院通過，目前只需總統拜登簽署便可生效。美國為了反華，已到了甚麼藉口也用上的地步，搞完香港搞新疆，搞完新疆搞西藏，沒完沒了，令人煩厭。

美國拒認西藏屬於中國是美國的事，西藏由中華人民共和國管治則是鐵一般的事實，並非一群無腦政客簽個名就會改變。中國外交部對美國議會此舉嚴正駁斥，指西藏事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉。其實，對付這些蠻不講理的美國政客，或可考慮以其人之道還治其人之身，在人民大會堂由全體人大表決，阿拉斯加、夏威夷不屬於美國。

眾所周知，夏威夷與阿拉斯加是美國各州中，只此兩個不與其他各州相連的州份，前者也是美國唯一沒有任何土地位於美洲大陸的州。此兩州的人民一直有脫離美國獨立的意願，而去年夏威夷火山爆發導致數十人死亡，總統拜登一副闊佬懶理的模樣，已被斥為不重視夏威夷人命，脫離美國誰曰不宜？美國社會撕裂，離心離德，美國政客與其對中國指指點點，倒不如認真搞好內政團結民心。當然，今時今日的政客完全不以國家大局為重，只會以個人利益為先，反華有助他們撈到油水，自是反得不遺餘力，多麼反智的言行都幹得出來。美利堅合眾國愈來愈不成樣子，不僅沒有泱泱大國風範，甚至連仁義道德的遮羞布也不要，赤裸裸的強盜和小人行為。

今時不同往日，美國除了勉力糾集歐洲盟友，以及台灣、菲律賓這些棋子跟着反華，在世界其他地方已愈來愈沒有叫座力。如此「民主燈塔」，難怪南美、中東、非洲國家也看不下去，相繼轉投中國懷抱。