美國能夠成為世界頭號霸主，是憑仗兩樣東西，第一是美元，第二是美軍。所謂「沒錢就萬萬不能」，美利堅的強弓硬弩，都是靠白花花的銀子鑄造而成，故只要美元瓦解，美軍便再難逞威風。

中國在下一盤大棋子，正分兵派將，向美國進擊，頭號的戰略目標，就是去美元化。2022年12月，國家主席習近平出訪中東的沙特阿拉伯，訪問完結後，表面上沒有得到太多即時的效益，但路遙知馬力，一隻在棋盤上過了河的炮，蟄伏多時，便會發揮作用，隨時可以將軍抽車。

最近有傳，沙特阿拉伯容許出口石油不須再用美元結算，買家可以選用人民幣、歐元、日圓等，甚至會考慮接受加密貨幣。常言道「一石激起千重浪」，倘這是事實，意味「石油美元」就會逐漸成為歷史。買賣中東石油，不一定再要使用美元，影響所及，很多國際貿易慢慢都會跟美元脫鈎，美國的貨幣霸權，將漸次崩潰。

不少人認為，若沒有中國在背後撐腰，大抵沙特阿拉伯斷不會在此時，向美國將軍，但美西方國家可別誤會，以為北京是處心積慮要瓦解美元。中國從來不想做霸主，當初更沒打算要取美國而代之，中美關係弄到今日的地步，完全是華盛頓一手導致。中國人不愛挑事，但也不會怕事，擺出來的功架，就像李小龍的截拳道，敵人不動，我好整以暇；敵人一動，馬上會露出破綻，我一出拳，便能打他個正着。

美國最大破綻就在美元身上，如今美元地位下降，龐大的美債便難以支撐。過去老美的軍費開支是靠不停發債印鈔來維持，今後美元風光不再，美軍亦難以為繼。看來21世紀的大電影《帝國斜陽》，快將上演。