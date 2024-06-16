柬埔寨長期與中國關係友好，現任總理洪馬內是前任總理洪森長子，上任後繼承其父的對華友好政策，但他與美國國防部長奧斯汀又是西點軍校校友。奧斯汀本月初訪問柬埔寨，就被外界解讀為有拉攏柬埔寨的意圖。

近年中美地緣政治角力愈趨激烈，美國的主要武器是意識形態鬥爭，中國的戰略之一則是基建和經濟先行，務求聯通整個歐亞大陸的基建網絡，重新將歐亞大陸塑造為世界的中心。例如中國援建柬埔寨的德崇扶南運河即將動工，這條運河能直接打通湄公河與泰國灣，然後湄公河水域又連同中國的瀾滄江形成一條黃金水運線。而這只是中國縱橫歐亞大陸的大型基建的其中一部分。按照中國的歐亞鐵路網大計，現在南線的高鐵已通到老撾萬象，下一步將通到曼谷，最後是直達新加坡。至於北線和西線，中歐之間的鐵路更已開通多年了。

不得不說，中國強大的基建執行力，成為北京擴大影響力的一大利器。譬如，20年前就想修建南北高鐵的越南，早年一直希望與日本新幹線合作，但是日方報價高，糾纏多年一直只聞樓梯響。今年以來，越南政府高層頻繁訪華，表明要開通雲南昆明直達海防市的跨境高鐵。雖然中越鐵軌的闊度不一樣，不過雙方很快就展開相關研究工作，北京更答應提供無償援助，幫助越南規劃老街至海防段的標準軌距鐵路。

中國人有句老話叫「路通財通」，從地理上來看，歐亞大陸佔全球75%的人口、60%的國內生產總值，世界的中心無疑是在歐亞大陸，而不應該是北美洲。這也是美國最懼怕的。一旦北京打通歐亞大陸的鐵路網絡，區內各國的經濟、文化聯繫肯定更加緊密，美國想耍手段挖中國牆腳更難成事。