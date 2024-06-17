娛圈單打：出軌人夫悼天后 畀人鬧爆有乜奇

台灣《第35屆金曲獎》頒獎典禮在台北舉行，原本行禮如儀，諗唔到竟然惹起非議！話說去年離世的天后李玟（CoCo），因為國籍問題，無緣獲大會頒發特別貢獻獎，改為安排特別演出以茲紀念，並由CoCo好友王力宏擔任表演嘉賓。就係咁，激起CoCo粉絲怒火，批評人選不當喎！

嗱，王力宏又靚仔，又係唱作人，加上同CoCo差不多時期從美國來台發展，二人相知相識數十載，連CoCo家人都同意由Leehom擔任表演嘉賓，奈何千算萬算，就係算漏咗外界觀感！

大家都知，Leehom同前妻李靚蕾離婚弄致滿城風雨，Leehom被前妻數臭婚內出軌，內容有幾精彩，外界記憶猶新。而CoCo的死，則被指同佢個洋老公偷食有關，CoCo被呢段不愉快婚姻折磨，最終走上絕路！哪壺不開提哪壺，就算Leehom同CoCo幾老友都好，不光彩歷史點會唔刺痛CoCo粉絲的心？由出軌人夫致敬用情極深的天后，梗係惹人反感啦。

嗱，連台灣網民都不值大會所為，直斥有關安排有欠尊重，仲質疑係為咗幫Leehom洗白而已！此事搞到CoCo家人都好尷尬，最後由Leehom經理人發聲明止血，決定請辭《金曲獎》，平息風波。

睇嚟Leehom雖然喺大陸逐步復出，但老家台灣始終對佢有保留。其實網民都唔係蠻不講理嘅，大家都認同Leehom既有才華又有實力，離婚亦已告一段落，復出無可厚非，但都要睇場合。今次以悼念CoCo為名再踩台板，明顯就唔係合適時機囉。