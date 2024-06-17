世界視線：共和黨鷹鴿爭論　謀取特朗普支持

大選臨近，美國共和黨黨內的宣傳戰更加激烈，最近站在浪尖的是共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham），這位鷹派空軍退休軍官堅持要全力支持援烏，他曾在2016年參與共和黨黨內總統初選，大力批評對手特朗普，但自2017年他轉而成為特朗普的支持者。

格雷厄姆日前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）電視訪問，不忌諱地提出，拜登政府支持烏克蘭不力，並續指若烏克蘭戰敗，烏國坐擁的價值10萬至12萬億美元關鍵礦產資源，將被俄羅斯控制及與中國分享，他不想見到美國失去這個重大商機，美國政府早於2022年就確認烏克蘭擁有大量稀土、鈷及鋰等對歐美具有巨大戰略價值的金屬。

格雷厄姆更批評另一位共和黨內同樣支持特朗普的參議員特貝爾維萊（Tommy Tuberville），正因為對方最近指烏克蘭正在戰敗崩潰，而且澤連斯基政府是獨裁政權，俄烏戰爭後禁制所有國會反對黨派，更控制電視、網絡及公眾傳媒，也實行戰時緊急法例取消大選，他的政府已失去正當性。

特貝爾維萊同時維護俄總統普京：「普京沒有意願佔領烏克蘭，俄羅斯已有廣大土地。」他認為普京只是要求烏克蘭嚴守中立，不加入北約，使烏領土沒有北約駐軍及囤積核武威脅俄羅斯，所以他反對繼續支援烏克蘭。格雷厄姆批評特貝爾維萊是共和黨邊緣人物，不明白及低估普京的野心。他更認為特朗普以借貸方式軍援烏克蘭只會使美國有得益無危害。

二人的爭論其實反映共和黨內好戰派及反戰派之間的角力，雙方都明白特朗普比拜登更有機會當選，所以雙方開始向特朗普及選民放風，為未來可能出現的特朗普政府之外交政策爭取主導權。格雷厄姆代表共和黨內佔多數的好戰派，深恐較傾向親俄的特朗普會終止俄烏戰爭，這會是使想削弱俄羅斯及保衞美國石油、軍工企業及以猶太金主為首的國際金融集團不會因戰敗而喪失巨大利益，因此公開向特朗普誘之以利，改變特氏的商人及不好戰思想。特貝爾維萊就以鴿派立場主和，爭取兩黨主流反戰選民11月支持選特朗普。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻