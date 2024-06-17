香港大學涉及人事、管治問題的高層內鬥，如果具有「黃藍」陣營的色彩，那還好說，偏偏兩邊都是建制派，是建制派中有地位的人士，內鬥起來一點兒不留情，這就讓人感到問題嚴重，惡劣影響遠遠超出港大範圍。事實上，香港建制派的問題，自己解決不了，特區政府解決不了，必須中央關注，通過整頓、教育解決。

香港建制派來自五湖四海，為了「一國兩制、港人治港、高度自治」的目標走到一起來，然而光有這個目標是不夠的。由於種種複雜原因，香港社會的多元性，實施「港人治港」與「港英管治」有着千絲萬縷的延續和聯繫，建制派難免系出多門，山頭林立，各有利益；在實現「港人治港、愛國者治港」的過程中，有些人也要實現自身利益的最大化。由於思想覺悟不高，香港資本主義社會「人不為己，天誅地滅」的信條天經地義，不少人從政並無多少「大局觀」、「公心觀」，爭權奪利內鬥常見，遇事先為自己打算，不知香港和國家的整體利益為何物。

對此，中央早有察覺和體會，為此做了不少工作。然而，回歸後相當一段時間，由於反中亂港勢力進攻猖獗，其危害性和緊迫性分去了朝廷絕大部分精力，無暇顧及建制派的問題，這讓建制派的某些人以為爭權奪權、黨同伐異、打擊別人不是問題，甚至能撈到好處，他們還互相攀比，各出奇謀。

於是，我們看到自吹手眼通天者有之；故作神秘、表現來頭者有之；拉大旗、作虎皮、包着自己嚇唬人者有之；出盡手段拚命爭寵者有之；到處招搖、顯擺各方關係深厚、能幫上面擺平難題者有之；平空搭台、充當掮客、無中生有者有之……還別說20餘年來，這些大仙們各顯神通，成績斐然。香港建制陣營被他們搞得烏煙瘴氣！

今次港大內鬥風波絕非偶然，乃冰山一角而已。香港要由亂到治走向由治及興，這些歪風是要好好整頓也。