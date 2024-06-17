港府煞有介事催谷盛事經濟，揚言今年全年盛事總數將由150項加碼至逾210項，平均兩日一盛事，預計吸引170萬旅客參與，為香港帶來約72億元消費額，經濟增加價值約43億元。說得無比動聽，但別說所謂的消費額和經濟增加值不知從何算起，就說何謂盛事，也令人摸不着頭腦。

按常人理解，盛事本身應該有一定知名度，可帶動全城參與，吸引海外客。現正在德國舉行的歐洲國家盃稱得上盛事，即將在法國巴黎舉行的奧運絕對是盛事。在香港，國際七人欖球賽都可算是盛事，起碼會吸引外國旅客專程來港參加。之但係，現屆政府所謂的兩日一盛事，幾乎都是無聲無息，有盛事主辦方甚至不知被政府列為盛事，令人失笑。

據報道，5月初在會展舉行的亞洲殯儀業展覽被港府列為盛事，主辦單位對此毫不知情，有關展覽由來已久，一直都是兩年一屆，業界都不會視為盛事。何況中國人向來對殯葬有忌諱，亦不見得外國人熱衷此道，棺材展覽究竟算是甚麼盛事，高官說得出究竟嗎？又如同屬盛事的放射師國際展覽、會議及工作坊，參加者都是行內人，對旅客沒有吸引力。

旅遊業界直指，這些盛事對旅遊業的幫助不大，也沒有多少旅客會因為這些盛事而來。其實，幫助不大已是客氣講法，直接說法是濫竽充數，敷衍輿論。

現屆政府擺出有為姿態，加上中央大員力促「無處不旅遊」，說港府沒有壓力是假的。但人們看見的是，絕大部分盛事有姿勢無實際，連盛事主辦單位都不知情，這不是為了應付上意、敷衍下情，還會有其他原因嗎？香港旅遊業要吸客，必須推出符合旅客期望的活動，與其白事當盛事辦，不如切實調研一下旅客口味更實際。