產評：全球政經續動盪　華得強化內循環

環顧全球，近月印度及法國等的選舉活動，都為環球金融市場帶來震盪，即將迎來的還有英國、美國等選舉活動，勢令金、股、匯、債市場波動。面對美國推動貿易保護主義，全球經濟本來就不穩定，加上多地政局不明朗，外部環境的複雜性、嚴峻性和不確定性風險上升，中國無法控制，得着力加強內循環，以抗衡外部衝擊。可以預期，內房市場會隨着政策調整而漸趨明朗，而各項刺激消費等措施，將在保持內地景氣穩定方面發揮積極作用。

今年印度舉行有史以來規模最大的一次選舉，惟出乎意料的是，總理莫迪雖然成功贏得第二次連任，惟其領導的印度人民黨卻失去在議會的多數席位，意味印度政局應起變化，莫迪政府未來的施政也許不能如此屆般一帆風順，單是經濟在美國推波助瀾下，向極受外圍影響的出口製造業傾斜，以及引入大量的外國競爭，不利本地產業等問題，勢將引來反彈，估值高企的印度股市不無挑戰。

再看歐洲，5年一屆的歐洲議會選舉剛落幕，歐洲經濟體即傳來一系列震盪，包括荷蘭首相請辭；法國執政黨受重創下，復興黨大敗於極右的國民聯盟，總統馬克龍宣布時隔27年再度解散國會，提早大選，將於本月30日及下月7日舉行兩輪投票。

還有，今年全球矚目的美國總統選舉將於11月舉行，此前第一場辯論將在6月27日舉行，第二場則在9月10日。美資投行率先發出預警，指自1992年以來，過去6次美國選舉歷史，除了2000年及2008年的大跌市外，股市和利率市場一般在選舉前5個月和選舉後3個月，波動會加大，以反映選舉議題；在匯市，一般在選舉前一至兩個月才會波動，一旦共和黨佔上風，投資者得及早為美元轉強，以及債市與股市波動對沖風險。

全球金融體系仍以美元為主，美元若再轉強，其他非美貨幣必受拖累，這是中國未有輕言採取減息行動以刺激經濟的原因，考慮之一是要確保人民幣匯率維持在區間浮動，穩定市場預期，免令中國資產估值承受更大壓力。

面對外圍政局重大不明朗因素，且歐美都向中國商品加徵關稅，中國的應對之策，乃加緊理順內部供應與需求，強化內循環戰略。雖然已公布的4、5月經濟數據參差，但隨着近月當局陸續放鬆全國樓市的調控，加上推動汽車等以舊換新以刺激消費，且通縮壓力漸消失，相信6月及第三季的展望可穩步向好，市場信心逐步恢復，為內部需求打好基礎。且值得留意，下半年內地在加大全國統一大市場建設方面料有突破性進展，有助確保內循環順暢，為穩經濟給力。

另一方面，美元愈是霸道，將為推動國際貿易本幣結算增添動力，以減低受美元匯率波動的影響。中國得積極拓展非美體系經貿連繫，充分利用金磚國家及《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）等國際基礎，補足歐美亂局引致的外部需求空缺，國內國際雙循環互相補足協調，始有望應對環球新發展格局。