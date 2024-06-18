以色列的形勢是危如累卵。表面看還似可支撐，惟一旦壓力加大，便會全盤崩潰。內塔尼亞胡的極右猶太復國主義者不是不知，但似不願面對。一是因個人及政黨的利益關係。若一退步，開戰以來的死傷必須公開；戰而不勝，死傷便無價值，國民必反。右派政黨多年對政權的把持便要轉手，如工黨一類左派政黨便可捲土而來，扭轉這幾十年右派堅持的政策。

二來以色列必然要退回1967年的國界，疆土大減，再無擴張之力。長期戰爭建立起來的軍工利益便大受打擊，經濟需要有大的轉型，從戰時經濟轉為民用經濟，社會民生要求便大。民用經濟的發展就要着重貿易、生產和與周邊國家的合作，這會是更大的政策、結構與利益的轉變。極右的猶太復國主義者不會接受，必然強硬反抗。對巴勒斯坦的戰爭，可從加薩擴大到約旦河西岸佔領區，對伊朗及所屬地方武裝系統的鬥爭也可沒完沒了。堅持戰爭，則戰爭內閣，戰時體制、戰時經濟不用變，也可倣效烏克蘭把選舉拖延，以此可保內塔尼亞胡的個人和政黨，以及所有相關的經濟、政治和宗教利益。

只要不潰敗，以色列政權必然會把戰爭堅持下去，動員海外猶太人支持，挾持美國西方政府，提供各種援助。他們要求最終打敗巴勒斯坦和伊朗，不單止是政治求生，還涉及對他們的耶和華部落神的信任或迷信。國際社會不可能用一般正常的政治思維來理解。

以色列反對派示威要求進行大選，便是戰爭的醜陋面愈顯，以色列軍隊愈戰愈不可戰勝，社會民眾的醒覺帶動反戰、反極右的趨向，要爭奪政權。以色列的政治，與巴勒斯坦戰爭及種族主義的暴行，決定的關鍵因素在於政權賦予的權力。極右勢力控制權力已使以色列國家和猶太民族走上極危險之路，有再度覆亡的風險。只要極右政權不敢動用核武，只要伊朗約制，僅用地方武裝來消耗以色列，只要美國還繼續軍援經援以色列，而巴勒斯坦人前赴後繼，戰爭便會繼續打下去，看誰的資源、政治意志力最先耗盡，戰爭才有結束的機會。

同樣地，烏克蘭戰爭還要耗到最後一個烏克蘭人被戰爭消滅，美國才會被迫終結戰爭。與此同時，美國還想在台海挑起戰爭，把中國等捲入。戰爭是美國生存之道，捨此，它似乎不懂得任何和平的方法。