上個世紀80年代初，大陸就提出了對台「和平統一」的方針，國民黨、蔣經國當局恥笑不已，認為大陸「武」的不行、「解放」不行，就想用「文」的「統」台灣。那時，台灣經濟壯旺繁榮，是「亞洲四小龍」之一，嘲笑大陸「騎單車的想吃掉開奔馳（平治）的」。

大陸當然知道兩岸的巨大差距，不論是文是武，統一都面臨着天大困難，不過大陸手裏還有兩張牌，一是政治牌，一是文化感情牌。政治牌是國民黨「兩蔣」執政還認「一個中國」，是想「北定中原」、「反攻大陸」、「三民主義統一中國」的，海峽兩岸都追求中國統一，這是統一有望的政治基礎。文化感情牌是兩岸同胞，同根、同祖、同文化，血濃於水，絕難割捨，國共雖打了多年內戰，有仇恨，然而在國家統一、民族大義面前有希望「相逢一笑泯恩仇」，有可能通過第3次國共合作，實現國家統一。

當時，大陸就是抱着這樣的信念艱難地推動兩岸和平統一，一點點的撬開了兩岸的交流交往，小三通、大三通，為和平統一創造條件。這個過程多有曲折，事情的悖謬是，和平統一表面上推動了，很熱鬧了，但「台獨」分裂勢力獲得了更大的、更兇猛的、更實質性的發展。台灣內部幾乎消滅了「統派」，從政黨舞台到民間社會，「統派」幾無立足之地，大陸的「和平統一」方針被完全徹底妖魔化，這原因在於台灣30年來推行了美式「民主普選」、主張「台獨」和分裂的政客利用選舉執政上台，一邊「去蔣化」、一邊「去中國化」，從根子上刨掉了大陸推行和統方針、政治牌和文化感情牌。

實際上，台灣朝野早就認為「中國是中國、台灣是台灣」，「兩岸是特殊的國與國關係」，「兩岸互不隸屬」。大陸的統一方針，在台灣成了「無源之水，無本之木」！統一不知從何說起，在頑固「台獨」分子眼中，統一是個「假問題」。這說明和統之路幾乎已絕，只有武統才會讓他們感到統一是個真問題，真實存在！