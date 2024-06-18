新冠疫情完結後，部分外國媒體大肆渲染，說中國經濟不景，很多工人要減薪，北京領導層正頭大如斗，一旦弄不好，中國隨時要步日本後塵，走入迷失的30年。我勸反華論者別太早開心，俄羅斯總統普京素來別具洞見，他說：「中國成功創造了一種非常獨特，但又相當高效的經濟發展模式，比美國模式更有效。」

何謂「非常獨特」的經濟模式，恐怕非三言兩語所能說清，但簡而言之，就是別輕易將外國的情況，套用到中國身上。在其他國家，減薪可能是壞事，在中國則未必，就算有部分工人凍薪、減薪，卻不一定代表他們的生活素質變差了，因為薪金減了，樓價亦減，其他物價也相應下調，老百姓的歲月依然靜好，甚至可能比以往更好。

內地城市居民擁有私家車的比率，可能比香港更高。中國企業比亞迪剛推出一款混能車，入油和充電一次，續航距離竟然超過2,000公里，一舉打破了乘用車的世界紀錄。這個消息一出，很多車迷嚇得幾乎掉了下巴，紛紛說：「中國汽車真能這般神乎其技嗎？」一問價錢，更加讓人難以置信，這款車如果賣到歐洲，可能只需1.5萬歐元。中國內地的薪酬相對便宜，生產的貨品就更加便宜，競爭力之強，足以橫掃世界。

不少中國貨品，水平可以做得比世界任何地方都要高，但價錢就低得使你無法想像。這樣的奇迹，別人不能做到，中國卻能夠，這大抵便是普京口中，非常獨特的中國模式。筆者還是那句老話，別的地方鬥不過中國，還可以靠關稅設限，香港卻不能這樣做，面對內地強大的競爭力，本地的薪酬還繼續攀升，而產品和服務水平又趕不上去，長此以往，請問香港怎辦？