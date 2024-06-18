《金融時報》報道，2023年4月歐盟委員會主席萊恩與習近平會面時，習近平曾告訴她：「美國正試圖誘騙中國入侵台灣，但他不會上當。」而另一名消息人士也表示，習近平也曾向其他中國官員發出了類似警告。

報道說，中國學界與軍界普遍認為，美國正試圖透過為台灣提供武器，或其他措施，來引誘中國大陸進行軍事對抗。今年1月，中國前駐美大使崔天凱在亞洲協會發言時稱，中國不會掉入美國為中國設下的陷阱，顯示了中國高層對美方策略的高度警覺和不信任。而消息傳出後，北京與華盛頓，甚至萊恩本人，都沒有發表評論，這是顯示三方都默認此一內容？還是消息太過八卦不值一談？

從賴清德520演說，到接受《時代雜誌》訪問，以及616黃埔百年校慶致詞，賴清德在不到一個月內至少三度公開提及「兩國互不隸屬」，這樣刻意的做法，很難讓人不聯想到這是蓄意對北京展現態度。而儘管美國撇清，甚至放出被賴清德欺騙的消息，但其舉動若沒有美國支持，實難想像美國至今沒有對賴清德進行任何枱面下的壓制行動。

所以，美國就算並未主導賴清德這一次大膽的冒進嘗試，至少也是冷眼旁觀，想看賴清德這樣做之後，北京方面會作出何等反應？也就是說，美國默許了賴清德越過蔡英文時期所劃下的兩岸底線，目的就是希望更進一步激化台海之間的衝突，藉此搶佔有利的戰略高度。

表面上美國反對台灣獨立改變台海現狀，實際上台海已愈來愈往「一觸即發」的危險狀態偏移，而美方現在似乎想趁北京在國際布局尚未完全成熟時，藉由台海衝突來孤立中國大陸，或許賴清德很快會有更強烈的舉措，來證實此一看法。