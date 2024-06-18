七國集團（G7）峰會剛於意大利舉行。G7以前的中文譯名為七大工業國，但隨着中國崛起成為世界工廠，媒體便低調地將其易名。但其實改變的不僅是譯名，G7在全球的政經影響力和代表性亦大不如前。當中美國無疑仍是非常強大，英、德、法、日勉強可算作二線強國，但相對於中、俄，以至印度、巴西等都此消彼長，餘下的加拿大和意大利更早已淪為三線國家。

今年的G7峰會，更受到剛結束的歐洲議會選舉和多個成員國的國內大選影響，進一步削弱其積極性和認受性。美國總統拜登深受以巴戰事及兒子亨特的官司困擾，年底大選選情告急。英國首相辛偉誠更已是一個「活死人」，幾乎肯定會在下月下議院選舉後下台。法國總統馬克龍在歐洲議會選舉失利後豪賭，宣布提前舉行國民議會選舉，很可能會輸得更慘。德、日、加的領導人在國內的支持度亦屢創新低，難以在國際上有大作為。唯一比較風光的是意大利總理梅洛妮，但她是現屆G7領袖的唯一右翼代表，對許多議題的看法都有別於其餘6國，導致外界對今次G7峰會幾乎沒有任何期望。

今次G7達成的最大共識，是同意將各國充公得來的俄羅斯資產解凍，用作支援烏克蘭抗俄與重建。這某程度亦反映各國不願再投入額外資金援烏，且有關做法不但損人（俄），同時也害己，令到更多擔心終有一日會與美西方交惡的國家，例如中東、東盟、中國及拉丁美洲的企業和有錢人，更加不敢到美西方投資。

G7另外兩個共識，是支持由美國提出的以巴和平方案，及不點名警告中國及其他國家勿再支持俄羅斯。前者已證明不可行，後者則缺乏實際行動，反映大家都不想再為扶不起的烏克蘭而亂點火頭。